Юная пианистка из Бобруйска стала призером Международного конкурса в Германии 19.06.2019, 18:58

Фото: Бобруйский горисполком

Также юная пианистка удостоилась специальных призов.

В Бобруйском горисполкоме сообщили, что «Клавис Бавария», Международный конкурс пианистов, прошел в одной из живописнейших земель Германии с 1 по 8 июня в рамках Международного фестиваля клавирного искусства «Clavis» 2019, объединившего исполнителей на клавесине, органе и фортепиано. В конкурсе приняли участие исполнители фортепианной музыки от 6 до 29 лет, представители различных стран: Германии, Австрии, Японии, Китая, Италии, Франции, Хорватии, Литвы, России, Беларуси, передает mogilev.online.

Среди конкурсантов была и тринадцатилетняя бобруйчанка Анастасия Савицкая, учащаяся детской школы искусств № 2 им. В.В.Оловникова (учитель Рожкова Лариса Леонидовна). Исполнив сложную программу, Анастасия получила высокую оценку жюри конкурса и завоевала диплом лауреата II степени.

Также юная пианистка удостоилась специальных призов: приз за оригинальность и яркое исполнение современной пьесы от члена жюри пианиста и преподавателя Маркуса Витоло (Германия), диплом за лучшую интерпретацию романтического произведения, приглашение на Международный конкурс в Испании «COSTA FESTA» в марте 2020 года и выступление с сольным концертом в Санкт-Петербурге в галерее «STEINWAY PIANO».

Нужно отметить, что Анастасия Савицкая уже не раз достойно выступала в концертах и на конкурсах различного уровня. Так, в мае этого года она стала лауреатом XI Международного фестиваля-конкурса юных пианистов «Серебряное озеро» (Гатчина, Россия), а в апреле на открытии Республиканского конкурса юных пианистов имени В.В.Оловникова с симфоническим оркестром детской школы искусств № 2 исполнила Концерт И.С.Баха.