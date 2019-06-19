Зеленский прокомментировал выводы международной следственной группы по MH17 7 19.06.2019, 19:37

3,326

Владимир Зеленский

Президент Украины оценил выводы из доклада о крушении Boeing на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на скамье подсудимых окажутся все, кто виновен в убийстве пассажиров Боинг-777 рейса МН17, передает nv.ua.

По словам Зеленского, Украина приветствует выводы международной следственной группы по MH17.

«Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, а и все, кто виновен в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин», — говорится в Twitter администрации президента Украины.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.