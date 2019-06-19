Белоруска рассказала, как отдыхала в Египте и сколько за это пришлось заплатить 7 19.06.2019, 19:55

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Евгений Тиханович и Екатерина Бубен в Шарм-эль-Шейхе.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Жительница Барановичей выбирала между Египтом и Турцией.

- Больше года я не была в отпуске, очень устала, поэтому сейчас отдых рассматривала исключительно «ленивый» у теплого моря – лежать и не думать, что приготовить на ужин. Так как бюджет на отпуск был ограниченный, выбирать пришлось между экономными вариантами – Турцией и Египтом, пишет девушка из Барановичей на портале intex-press.by.

За путевкой – в столицу

Поиски подходящего тура мы с молодым человеком начали за три недели до отпуска: обошли несколько турагентств в Барановичах. Казалось бы, Турция вдвое ближе, но путевки в Египет почему-то дешевле.

Самые популярные туристические города – Хургада и Шарм-эль-Шейх. Правда, в первый нужна виза – а это лишние $25, поэтому остановились на втором. Самый дешевый вариант, который нам предложили, – 600 долларов на двоих за недельный отдых на побережье Красного моря. В эту сумму входит перелет из Киева и обратно, питание по типу «все включено» и проживание в отеле. Так как $600 были максимальной суммой, которую мы планировали отдать за путевки, с их оформлением решили не спешить.

Оказалось, не зря. Просмотрев несколько сайтов столичных турагентств, мы нашли 7-дневный тур на $80 дешевле. Да, отель трехзвездочный и не первая береговая линия, зато есть трансфер до пляжа и несколько бассейнов.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

20 часов в пути

О дороге до аэропорта «Борисполь» и обратно надо было позаботиться самим.

Самый простой вариант – трансфер из Минска: за поездку в обе стороны на одного человека – около 135 рублей. Мы выбрали более экономный вариант. До столицы – на маршрутке (7 рублей). Билет на автобус Минск – Киев по акции стоил 32 рубля, а экспресс-поезд из украинской столицы до аэропорта – 6 рублей (80 гривен).

Покупать билеты домой мы планировали в аэропорту перед вылетом. Но так как наш самолет из Борисполя в Шарм-эль-Шейх задержали на целых шесть(!) часов, приобретать обратные билеты было рискованно.

Накануне отъезда домой мы узнали, что наш вылет в Киев будет по расписанию. Однако к этому моменту билетов на хорошие автобусы из Киева в Минск уже не осталось. Правда, за 55 рублей можно было ехать на автобусе без розеток и туалета. Но и его нам пришлось бы ждать в Киеве семь часов. Казалось, ситуация безвыходная.

Однако варианты, как добраться в Беларусь, нашлись. Прямо в зоне прилета. Водители трансферов с табличками «Минск» и «Гомель» встречали пассажиров. Свободные места были у обоих: до Минска – 80 рублей с человека, до Гомеля – 50. Мы сели в тот, что дешевле. Из Гомеля до Минска доехали на маршрутке за 13 рублей и успели на ночную двухчасовую электричку до Барановичей – билет стоил меньше 3 рублей.

В итоге дорога из Барановичей до аэропорта Борисполь и обратно на двоих обошлась в 216 рублей. Если бы мы ехали на трансфере и маршрутках, отдали бы на 70 рублей больше. И во времени, кстати, тоже не выиграли бы.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Экскурсии и водные развлечения

Главное развлечение в Египте – это море. Вода в Красном море очень чистая, поэтому многие туристы едут сюда, чтобы поплавать в маске или заняться дайвингом и увидеть кораллы и разноцветных рыбок.

Катание на яхте с одним погружением стоит от $20. Я очень вдохновилась этой идеей, но, когда узнала, что первый раз погружаться можно на глубину не больше 10 метров, мой энтузиазм поубавился.

Как так? Ведь плавая с маской, я вижу все метров на 20–30 вниз. То есть, погружаясь на 10 метров, я вряд ли увидела бы что-то новое.

Кстати, не поплавать в Красном море с маской – почти преступление. Покупать маску в Беларуси не стоит: на египетских рынках она стоит дешевле, за маску с трубкой просят от $5. Мы выбрали полнолицевые маски нового поколения: продавец предложил взять две за $30, сторговались на 25-ти. В Беларуси одна похожая маска стоит около 100 рублей.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Туристам также предлагают покататься на «банане», «таблетке» и полетать на парашюте, привязанном к катеру. Цена за эти развлечения – от 5 до 15 долларов с человека.

К слову, здесь можно смело просить скидку. Что мы и сделали, и 9-минутный полет на парашюте обошелся нам в $15 за двоих.

Популярны в Египте и автобусные экскурсии – в Каир и на пирамиды, к священным египетским местам, в Израиль и в пустыню, где можно покататься на верблюде, квадроцикле или багги.

Квадроциклы мне были неинтересны, а вот на пирамиды посмотреть хотелось – все-таки чудо света.

За автобусную экскурсию в Каир и к пирамидам просили от $45. Однако смутила не цена, а погода: за окном +50 °C, а до Каира ехать около 7 часов. Опасаясь за свое состояние, я отказалась. Решила: следующий раз прилечу в Египет зимой, когда будет не так жарко, и обязательно увижу пирамиды.

Есть в Шарм-эль-Шейхе и аквапарки. Посещение на день – $35. Но стоит быть готовым к тому, что весь день придется находиться под палящим солнцем.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

За сувенирами – на рынок

В качестве сувениров из Египта привозят масла, чаи, хлопковые изделия, сладости. Все это лучше покупать на рынке и в маленьких магазинчиках. Причем с покупками лучше не спешить. В первый день отдыха гиды в отелях предлагают отправиться на бесплатную экскурсию по Шарм-эль-Шейху, во время которой туристов везут в торговый центр, где консультанты уговаривают купить египетское мыло за $5 и масло черного тмина за $30. Точно такую же продукцию в магазинчике на торговой улице можно купить за $1 и $15 соответственно.

Брелоки, магниты и статуэтки тоже лучше брать на рынке. Почти во всех роллетах цены на товар не указаны – продавцы, кажется, берут их из головы. Поэтому нужно торговаться. Так, вместо одного брелока за доллар сможете на эту сумму купить два.