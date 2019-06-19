закрыть
19 июня 2019, среда, 21:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белоруска рассказала, как отдыхала в Египте и сколько за это пришлось заплатить

7
  • 19.06.2019, 19:55
  • 3,865
Евгений Тиханович и Екатерина Бубен в Шарм-эль-Шейхе.
фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Жительница Барановичей выбирала между Египтом и Турцией.

- Больше года я не была в отпуске, очень устала, поэтому сейчас отдых рассматривала исключительно «ленивый» у теплого моря – лежать и не думать, что приготовить на ужин. Так как бюджет на отпуск был ограниченный, выбирать пришлось между экономными вариантами – Турцией и Египтом, пишет девушка из Барановичей на портале intex-press.by.

За путевкой – в столицу

Поиски подходящего тура мы с молодым человеком начали за три недели до отпуска: обошли несколько турагентств в Барановичах. Казалось бы, Турция вдвое ближе, но путевки в Египет почему-то дешевле.

Самые популярные туристические города – Хургада и Шарм-эль-Шейх. Правда, в первый нужна виза – а это лишние $25, поэтому остановились на втором. Самый дешевый вариант, который нам предложили, – 600 долларов на двоих за недельный отдых на побережье Красного моря. В эту сумму входит перелет из Киева и обратно, питание по типу «все включено» и проживание в отеле. Так как $600 были максимальной суммой, которую мы планировали отдать за путевки, с их оформлением решили не спешить.

Оказалось, не зря. Просмотрев несколько сайтов столичных турагентств, мы нашли 7-дневный тур на $80 дешевле. Да, отель трехзвездочный и не первая береговая линия, зато есть трансфер до пляжа и несколько бассейнов.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

20 часов в пути

О дороге до аэропорта «Борисполь» и обратно надо было позаботиться самим.

Самый простой вариант – трансфер из Минска: за поездку в обе стороны на одного человека – около 135 рублей. Мы выбрали более экономный вариант. До столицы – на маршрутке (7 рублей). Билет на автобус Минск – Киев по акции стоил 32 рубля, а экспресс-поезд из украинской столицы до аэропорта – 6 рублей (80 гривен).

Покупать билеты домой мы планировали в аэропорту перед вылетом. Но так как наш самолет из Борисполя в Шарм-эль-Шейх задержали на целых шесть(!) часов, приобретать обратные билеты было рискованно.

Накануне отъезда домой мы узнали, что наш вылет в Киев будет по расписанию. Однако к этому моменту билетов на хорошие автобусы из Киева в Минск уже не осталось. Правда, за 55 рублей можно было ехать на автобусе без розеток и туалета. Но и его нам пришлось бы ждать в Киеве семь часов. Казалось, ситуация безвыходная.

Однако варианты, как добраться в Беларусь, нашлись. Прямо в зоне прилета. Водители трансферов с табличками «Минск» и «Гомель» встречали пассажиров. Свободные места были у обоих: до Минска – 80 рублей с человека, до Гомеля – 50. Мы сели в тот, что дешевле. Из Гомеля до Минска доехали на маршрутке за 13 рублей и успели на ночную двухчасовую электричку до Барановичей – билет стоил меньше 3 рублей.

В итоге дорога из Барановичей до аэропорта Борисполь и обратно на двоих обошлась в 216 рублей. Если бы мы ехали на трансфере и маршрутках, отдали бы на 70 рублей больше. И во времени, кстати, тоже не выиграли бы.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Экскурсии и водные развлечения

Главное развлечение в Египте – это море. Вода в Красном море очень чистая, поэтому многие туристы едут сюда, чтобы поплавать в маске или заняться дайвингом и увидеть кораллы и разноцветных рыбок.

Катание на яхте с одним погружением стоит от $20. Я очень вдохновилась этой идеей, но, когда узнала, что первый раз погружаться можно на глубину не больше 10 метров, мой энтузиазм поубавился.

Как так? Ведь плавая с маской, я вижу все метров на 20–30 вниз. То есть, погружаясь на 10 метров, я вряд ли увидела бы что-то новое.

Кстати, не поплавать в Красном море с маской – почти преступление. Покупать маску в Беларуси не стоит: на египетских рынках она стоит дешевле, за маску с трубкой просят от $5. Мы выбрали полнолицевые маски нового поколения: продавец предложил взять две за $30, сторговались на 25-ти. В Беларуси одна похожая маска стоит около 100 рублей.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Туристам также предлагают покататься на «банане», «таблетке» и полетать на парашюте, привязанном к катеру. Цена за эти развлечения – от 5 до 15 долларов с человека.

К слову, здесь можно смело просить скидку. Что мы и сделали, и 9-минутный полет на парашюте обошелся нам в $15 за двоих.

Популярны в Египте и автобусные экскурсии – в Каир и на пирамиды, к священным египетским местам, в Израиль и в пустыню, где можно покататься на верблюде, квадроцикле или багги.

Квадроциклы мне были неинтересны, а вот на пирамиды посмотреть хотелось – все-таки чудо света.

За автобусную экскурсию в Каир и к пирамидам просили от $45. Однако смутила не цена, а погода: за окном +50 °C, а до Каира ехать около 7 часов. Опасаясь за свое состояние, я отказалась. Решила: следующий раз прилечу в Египет зимой, когда будет не так жарко, и обязательно увижу пирамиды.

Есть в Шарм-эль-Шейхе и аквапарки. Посещение на день – $35. Но стоит быть готовым к тому, что весь день придется находиться под палящим солнцем.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

За сувенирами – на рынок

В качестве сувениров из Египта привозят масла, чаи, хлопковые изделия, сладости. Все это лучше покупать на рынке и в маленьких магазинчиках. Причем с покупками лучше не спешить. В первый день отдыха гиды в отелях предлагают отправиться на бесплатную экскурсию по Шарм-эль-Шейху, во время которой туристов везут в торговый центр, где консультанты уговаривают купить египетское мыло за $5 и масло черного тмина за $30. Точно такую же продукцию в магазинчике на торговой улице можно купить за $1 и $15 соответственно.

Брелоки, магниты и статуэтки тоже лучше брать на рынке. Почти во всех роллетах цены на товар не указаны – продавцы, кажется, берут их из головы. Поэтому нужно торговаться. Так, вместо одного брелока за доллар сможете на эту сумму купить два.


популярное за неделю

Мнение

Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип
Аккумуляторный завод и миф о «белорусском порядке»
Аккумуляторный завод и миф о «белорусском порядке» Валерий Карбалевич
Тайные фокусы в зоне ультиматума
Тайные фокусы в зоне ультиматума Владимир Халип
Пора прекращать игры с диктаторами
Пора прекращать игры с диктаторами Андрей Санников