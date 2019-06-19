Экспорт нефтепродуктов из Беларуси обвалился более чем на 17% 4 19.06.2019, 20:10

В стоимостном выражении поставки по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизились на 18,6%.

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе-апреле 2019 года снизился на 17,3% до 3,8 млн тонн. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на данные Белстата.

В стоимостном выражении поставки по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизились на 18,6% до $ 1,8 миллиардов.

Экспорт нефти из Беларуси за январь-апрель снизился на 9% до 488 тысяч тонн (в стоимостном выражении он уменьшился на 11, 4% до $ 222,7 млн). Весь объем поставлен в Германию.

Импорт нефти за 4 месяца составил около 6 млн т (на 0,5% меньше, чем в прошлом году). Импорт нефтепродуктов составил 73,6 тыс. т (на 95% меньше — в январе-апреле 2018 го было 1,5 млн т).