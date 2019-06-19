В Сербии протестуют восьмиклассники

В Сербии протестуют восьмиклассники2
- 19.06.2019, 20:15
Школьники вышли на протест после отмены экзамена.
Около двухсот восьмиклассников в Белграде собрались у здания Министерства образования Сербии на акцию протеста против постановления перенести экзамен по математике после утечки ответов. Школьники требуют отменить новый экзамен и принять их в девятый класс вообще без выпускного теста, сообщает ВВС.
14-летние протестующие вышли на акцию еще во вторник, 18 июня. В среду протест продолжился. Школьники на сидячей акции протеста у здания министерства заявили, что придут на следующий государственный экзамен, но сдавать его не будут. Кроме того, они призывают к отставке министра образования Младена Сарцевича.
Аналогичные протесты школьников прошли в провинциальных городах Крагуевач и Нис.
8 класс в Сербии — последний год обязательной начальной школы, после чего ученики могут идти в среднюю школу, где учатся три или четыре класса. По окончании средней школы учащиеся могут поступить в ВУЗ. Чтобы перейти из начальной в среднюю школьники сдают выпускные экзамены по математике, сербскому языку и тест на общее образование.
Тестирование по математике должно было пройти во вторник утром. Но экзамен за полчаса до начала перенесли из-за появления результатов в соцсетях.