Борисовчанин задал жесткий вопрос замминистру труда о выживании на белорусскую пенсию 13 19.06.2019, 20:25

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Валерий Ковальков

Что ответил чиновник?

Во время онлайн-конференции заместителю министра труда и соцзащиты Валерию Ковалькову задали вопрос о его отношении к уровню пенсий в стране, передает «Солидарность».

Человек, представившийся Петровичем Семеном Павловичем из Борисова, поинтересовался у чиновника:

– Средний размер назначенных месячных пенсий едва превышает 400 рублей. Реально ли, на ваш взгляд, прожить на эти деньги пенсионеру? И будет ли это полноценной жизнью, на ваш взгляд, или выживанием? Речь не идет о путешествиях на пенсии по стране и за пределами страны (как делают те же европейские пенсионеры, которые могут на отдыхе путешествовать), а о банальной возможности купить нормальную еду, а не экономить на каждой копейке.

Валерий Ковальков ответил следующее:

– Уровень государственных пенсий зависит от экономических возможностей и определяется объемом имеющихся пенсионных средств… Однако жизнь на пенсии нельзя рассматривать только через призму государственного пенсионного обеспечения. За рубежом широко практикуется формирование работниками дополнительных пенсионных сбережений в страховых компаниях, банках, к которым можно прибегнуть в пенсионный период. Именно эти накопления позволяют пенсионерам путешествовать. В Беларуси также имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость.

Среди прочего заместитель министра также сообщил, что в Беларуси насчитывается 3,5 тысячи человек, которые не имеют права на трудовую пенсию из-за нехватки стажа работы с уплатой взносов, могут получать только социальную пенсию. Сейчас она составляет 112,01 рубля.