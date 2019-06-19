В Минске горело общежитие лицея

В Минске горело общежитие лицея3
- 19.06.2019, 21:16
Эвакуированы 250 человек.
В Минске во время возгорания в общежитии лицея в Дражне эвакуированы 250 человек. По информации пресс-службы МЧС, инцидент произошёл около 15:31 в общежитии по улице Ваупшасова, 15 корп. 2. Там живут учащиеся лицея деревообрабатывающего производства.
Возгорание началось в четырехкомнатном блоке на пятом этаже. Там загорелись обои на стене и постель. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.
Причиной происшествия могло стать короткое замыкание электропроводки.