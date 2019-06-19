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В Минске горело общежитие лицея

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  • 19.06.2019, 21:16
Фото: МЧС

Эвакуированы 250 человек.

В Минске во время возгорания в общежитии лицея в Дражне эвакуированы 250 человек. По информации пресс-службы МЧС, инцидент произошёл около 15:31 в общежитии по улице Ваупшасова, 15 корп. 2. Там живут учащиеся лицея деревообрабатывающего производства.

Возгорание началось в четырехкомнатном блоке на пятом этаже. Там загорелись обои на стене и постель. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Причиной происшествия могло стать короткое замыкание электропроводки.

Фото: МЧС

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