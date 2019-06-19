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Белорусские клубы узнали возможных соперников по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы

  • 19.06.2019, 22:04

Сегодня прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы, передает «Трибуна».

«Сан-Жулиа» (Андорра)/ «Европа» (Гибралтар)/ «Легия» (Польша) – «Витебск» (Беларусь) / «КуПС» (Финляндия)

«Норчепинг» (Швеция) / «Сент-Патрикс» FC (Ирландия) – «Динамо» Минск (Беларусь) / «Лиепая» (Латвия)

«Шахтер» Солигорск (Беларусь) / «Хибернианс» (Мальта) – «Эсбьерг» (Дания)


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