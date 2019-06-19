Белорусские клубы узнали возможных соперников по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы
- 19.06.2019, 22:04
Сегодня прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы, передает «Трибуна».
«Сан-Жулиа» (Андорра)/ «Европа» (Гибралтар)/ «Легия» (Польша) – «Витебск» (Беларусь) / «КуПС» (Финляндия)
«Норчепинг» (Швеция) / «Сент-Патрикс» FC (Ирландия) – «Динамо» Минск (Беларусь) / «Лиепая» (Латвия)
«Шахтер» Солигорск (Беларусь) / «Хибернианс» (Мальта) – «Эсбьерг» (Дания)