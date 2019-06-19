Украинский политик: Если бы Вакарчук раньше пошел в политику, то стал бы президентом Украины 19.06.2019, 22:54

Святослав Вакарчук

Партия «Голос» забирает голоса у партии Порошенко.

Если бы Святослав Вакарчук пошел в большую политику еще несколько месяцев назад, возможно, он был бы президентом Украины.

Такое мнение на телеканале ZIK выразила председатель Васильковского райсовета, экс-кандидат в депутаты Верховной Рады Наталья Баласинович.

Комментируя рейтинги партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», Наталья Баласинович отметила, что причиной падения рейтинга партии может быть то, что политсила Святослава Вакарчука «Голос» наращивает мышцы.

«Партия« Голос» растет. Мы где-то в одном электоральном поле находимся. Это Западная Украина. В «Голосе» тоже есть много патриотических лозунгов, они работают фактически на нашей территории», - отметила Баласинович.

Также политик высказала мнение, что Святослав Вакарчук поздно принял решение идти в большую политику.

«Ему следовало уйти раньше. Возможно, у него был бы больший шанс. Если бы он пошел в большую политику еще несколько месяцев назад, возможно, был бы президентом», - предположила Наталья Баласинович.