«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
- 2.06.2019, 0:01
Матч с «Тоттенхэмом» закончился со счетом 2:0.
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов, сообщает pressball.by.
ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ — 0:2
МАДРИД. "Метрополитано". Начало в 22.00.
Судья — Д.Скомина (Словения).
ТОТТЕНХЭМ: Лорис (к) — Триппир, Алдервейрелд, Фертонген, Дэнни Роуз — Мусса Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66) — Алли (Фернандо Льоренте, 81), К.Эриксен, Сонь Хын Минь — Кейн.
Запасные: Форм, Гассанига, Давинсон Санчес, Ламела, Ваньяма, Уокер-Петерс, Фойт, Орье, Бен Дэвис.
ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (к), Фабиньо, Вейналдом (Милнер, 62) — Салах, Роберто Фирмино (Ориги, 58), Мане (Джо Гомез, 90).
Запасные:: Миньоле, Келлехер, Ловрен, Старридж, Альберто Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брюстер.
ГОЛЫ: 0:1 — Салах (2, с пенальти за игру рукой после передачи Мане). 0:2 — Ориги (87, пас — Матип).