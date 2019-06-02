«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов 2.06.2019, 0:01

Матч с «Тоттенхэмом» закончился со счетом 2:0.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов, сообщает pressball.by.

ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ — 0:2

МАДРИД. "Метрополитано". Начало в 22.00.

Судья — Д.Скомина (Словения).

ТОТТЕНХЭМ: Лорис (к) — Триппир, Алдервейрелд, Фертонген, Дэнни Роуз — Мусса Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66) — Алли (Фернандо Льоренте, 81), К.Эриксен, Сонь Хын Минь — Кейн.

Запасные: Форм, Гассанига, Давинсон Санчес, Ламела, Ваньяма, Уокер-Петерс, Фойт, Орье, Бен Дэвис.

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (к), Фабиньо, Вейналдом (Милнер, 62) — Салах, Роберто Фирмино (Ориги, 58), Мане (Джо Гомез, 90).

Запасные:: Миньоле, Келлехер, Ловрен, Старридж, Альберто Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брюстер.

ГОЛЫ: 0:1 — Салах (2, с пенальти за игру рукой после передачи Мане). 0:2 — Ориги (87, пас — Матип).