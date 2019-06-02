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Попасть в нерв

  • Соня Кошкина, «Новое время»
  • 2.06.2019, 8:07
Владимир Зеленский

Перед командой Зеленского новый вызов — участие «Слуги народа» в парламентской гонке.

«Вы мне скажите, что строить, и я вам построю», — говорил премьер-министр Леонид Кучма народным депутатам осенью 1992 года. По меткому определению политолога Константина Бондаренко, он в тот момент напоминал топ-менеджера, которого поставили руководить предприятием, не ознакомив предварительно с бизнес-планом.

Больше четверти века прошло, а ситуация в Украине не сильно изменилась. Правда, теперь аналогичные вопросы к власти формулирует уже общество. Конкретно — к президенту Владимиру Зеленскому Каково его стратегическое видение будущего, приоритеты внешней политики, каков сценарий развития экономики, социальной сферы? Все их адресовали Зеленскому еще перед первым туром выборов. Затем — перед вторым. Чтобы, получив ясность по основным пунктам, определиться, стоит ли за него голосовать.

Выборы прошли, а ясности не добавилось. Уже после предвыборной гонки нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк рассказывал в интервью Liga.net о работе над Планом на первые сто дней. Сто дней начались, а план все еще не презентован. Впрочем, в условиях тотальной перезагрузки власти (с роспуском парламента, отставкой Кабмина, неопределенностью с главами ОГА, руководителями ключевых ведомств) реализовывать его все равно было бы некому.

К тому же сегодня перед командой президента стоит новый вызов — участие Слуги народа в досрочной парламентской гонке. Задача: получить столько мандатов, чтобы самостоятельно сформировать большинство.

Реально ли это?

Пока Слуга народа — просто папка с документами, зарегистрированными в Минюсте. В разговоре с Lb.ua советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук определил ее идеологию как либертарианскую (весьма, правда, туманно объяснив, что подразумевается); основные каналы доставки информации те же, что на президентских выборах, — интернет, соцсети. За два месяца из Слуги лишь предстоит сложить подобие партии: с отделениями по всей стране, сторонниками, узнаваемыми активистами, медийной повесткой. Реально ли это? Вполне.

Украинская политика знает немало примеров создания псевдопартийных проектов в сжатые сроки. Из свежих, образца 2014 года, Народный фронт. Искусственная конструкция, призванная объединить под своим зонтиком энное количество людей с единственной целью: участие в выборах.

Сразу после попадания в Раду вся партийная работа свернулась, так особо и не начавшись. Даже отставка Арсения Яценюка два года назад не вынудила фронтовиков вплотную заняться партстроительством. В результате — вынужденный отказ от участия в досрочных парламентских выборах 2019‑го по списку, исключительно по мажоритарке. То есть силами отдельно взятых депутатов, которым привязка к Народному фронту, честно говоря, отнюдь не всегда в плюс.

Так что же предпринять, чтобы за короткий срок из ничего сделать победителя парламентских выборов? Главное — задеть нерв. Буквально почувствовать «хотелки» избирателя.

Возвращаясь к аналогии с Народным фронтом: 2014‑й — год начала российской агрессии, и их лозунг Сильная команда для сложных времен зашел как нельзя кстати. Плюс призыв сразу выбирать не только Раду, но и премьер-министра.

Повестка сегодняшнего дня — ненависть к власти. Власти в любом ее проявлении. Собственно, президентские выборы это доказали. А замеры перед парламентскими показывают: если вы — депутат-мажоритарщик, добросовестно работаете в своем округе, честно в него вкладываетесь, регулярно общаетесь с людьми, но имеете хотя бы отдаленное отношение к действующей власти, а тут вдруг у вас «на территории» появляется представитель Слуги народа, то ваши шансы на избрание стремительно минимизируются. Его — повышаются. Пусть даже он «парашютист» и никак с округом не связан. Зато из новых.

Нечто подобное уже наблюдалось в 2012‑м и было направлено против регионалов. В 2019‑м главный слоган кампании: До основания! А затем… Собственно, что будет «затем» никто не думает, но вот логика разрушения старого мира — ровно то, что органически ложится на образ Слуги народа.

Безусловно, вот это неприятие всего старого, завышенные ожидания украинцев, вера в лучшее несмотря ни на что помогут Слуге народа получить около 20−25% голосов по партийным спискам. Плюс лояльные мажоритарщики, которые всегда рады поддержать действующую власть.

Но вот парадокс, даже такие результаты — очень высокие как для парламентских выборов — все равно будут восприняты людьми как поражение. Причем сокрушительное.

Ведь мало кто помнит, что в первом туре президентских выборов Зеленский получил 30%, да и те не были его ядром в классическом понимании — многие, особенно молодежь, действительно голосовали по приколу. А 74% во втором туре — вотум недоверия лично Порошенко. Но ведь в головах у масс засела именно вторая цифра и на ее фоне, конечно, прочее меркнет.

Есть и хорошие новости. Желание украинцев кардинальным образом обновить и перезагрузить власть дает шанс попасть под купол ряду молодых действительно конструктивных сил. Их точно поддержит избиратель центра и запада страны. Только это уже совсем другая история.

Соня Кошкина, «Новое время»


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