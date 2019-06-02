закрыть
2 июня 2019, воскресенье, 8:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Как болельщица останавливала финал Лиги чемпионов

  • 2.06.2019, 8:21
Фото: Daily Mail

Девушка появилась на поле после мяча, забитого Мохаммедом Салахом.

Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Видео

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов, который проходил 1 июня в Мадриде, на футбольное поле выбежала девушка в кроссовках и купальнике.

Видео инцидента опубликовано YouTube-канале TopicWatcher.

Авторы ролика отметили, что девушка появилась после мяча, забитого игроком английского "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом. Ее догнали двое стюардов и вывели за пределы поля. Сам финал завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля", команда обыграла соотечественников из "Тоттенхэма".


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич