Антропологи назвали настоящего предка человека

Австралопитек седиба из наших близких родственников «уволен».

Весьма сильный «взрыв» в мире антропологии вызвала статья, которую Андрей Ду (Andrew Du ) и его коллега Зересенай Алемсежет (Zeresenay Alemseged) - ученые из Университете Чикаго (Department of Organismal Biology and Anatomy, The University of Chicago) - опубликовали в журнале Science Advances, пишет kp.ru.

Они доказали, что что Австралопитек седиба (Australopithecus sediba) нам не родня. А ведь считалось, что именно он был непосредственным предком современного человека — Человека разумного (Homo sapiens).

Череп Австралопитека седибы

Нет, мы, скорее всего, произошли от другого вида австралопитеков — афарского (Australopithecus afarensis). Ему принадлежала знаменитая Люси — самка, останки которой были обнаружены в Эфиопии.

Кости Австралопитеков седиба — двух взрослых особей и четырех детей — были обнаружены в одной из пещер на юге Африки. Жили они примерно 1,9 миллионов лет назад. Возраст останков Люси — около 3,2 миллионов лет. Возраст самых древних существ, имевших признаки Homo sapiens, 2,8 миллионов лет.

Останки предполагаемых предков: по краям Австралопитеки седиба, в середине - Австралопитек афарский (Люси)

Таким образом, останки Австралопитеков седиба оказываются моложе останков их предполагаемых потомков — современных людей. Разрыв в 900 тысяч лет. То есть, предки жили позднее потомков. Позднее на 900 тысяч лет. Бред? Не факт. Эволюция способна на такое. Подобный казус может произойти в том случае, если вид от которого «отпочковались» потомки, не вымер быстро, а продолжил существовать еще какое-то время.

Возможно, столь причудливо как раз и сложилась судьба Австралопитеков седиба и первых Homo sapiens. Но насколько такое и в самом деле вероятно? На этот вопрос и ответили Ду с Алемсежетом, изучив останки нескольких десятков человекоподобных существ. Оказалось: шансы «казуса» крайне малы — 0,9 процента. Анализ показал: только в одном случае останки потомка были старше останков предка. Разрыв составлял всего от 100 до 200 тысяч лет — для Homo erectus и Homo antecessor, забравшегося чуть выше по эволюционной лестнице.

График, с помощью которого антропологи доказывают, что Австралопитеки седиба нам не предки

Вывод: Австралопитеки седиба никем нам не приходятся. А вот Австралопитеки афарские — похоже, родня, предки. По крайней мере, их останки - из числа найденных к настоящему времени, ближе всего к нам. В этом заверил Андрей Ду, комментируя свое «открытие» порталу Ars Technica.

Люси; уже тогда была очень женственной

Антропологи впрочем не исключают, что останки непосредственного предка современного человека еще не найдены. Ведь окаменелостей, пригодных к изучению, не так много.