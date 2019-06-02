Путина впервые за 15 лет не пригласили на годовщину операции «Оверлорд» 2.06.2019, 8:30

Высадку союзников в Нормандии отпразднуют без участия России.

Российского правителя Владимира Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.

Масштабные праздничные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции или операции союзников «Overlord» во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии, сообщает собственный корреспондент «Укринформа» во Франции.

Как информирует правительство Великобритании, кроме британской стороны в мероприятиях высокого уровня примут участие представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

Президент России Путин впервые, начиная с 2004 года (когда отмечалось 60-летие D-Day), в этом году не был приглашен на событие. Следует отметить, что Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014-м - уже после оккупации Крыма и начала агрессии против Украины.

В основных событиях празднования Нормандской операции, которые пройдут в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии, примут участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, который 3-5 июня осуществит государственный визит в Соединенное Королевство.

Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций, к которой будут привлечены 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Кроме этого, особое внимание организаторы уделят и чествованию ветеранов, участвовавших в событиях 1944 года.

Нормандская операция «Overlord» по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Началась 6 июня 1944 года и продолжалась до 1 июля.