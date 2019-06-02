Экономист о ЖКХ: Ребята, вы чудесные лжецы 2.06.2019, 8:38

С 1 июня повысились тарифы на коммунальные услуги.

Очередное повышение тарифов ЖКХ. На этот раз вверх идут цены отопления и горячей воды. Причем сам собой тариф не изменился – речь только о ценах, которые якобы покрывает «социальное» государство, передает «Белсат». Кто и как на самом деле высчитывает те самые заветные 100 процентов оплаты коммунальных услуг, к которым стремятся власти?

Бывшая инженер Светлана Вергейчик на двоих с мужем делит обычную минскую трехкомнатную. Благодаря сложению пенсий ежемесячно семья имеет около 850-ти рублей. Из них только на оплату жировки последний раз ушло 66 рублей 74 копейки. И это без учета света, телефонной связи и интернета.

«У нас на все эти расходы, наверное, более 40 процентов уходит. Конечно, мы экономим», – говорит пенсионерка.

А экономить придется еще больше, так как с сегодняшнего дня на 1,55 рубля повысились субсидированные тарифы на отопление и горячую воду. При том так называемый экономически обоснованный тариф не изменился.

«У нас пока эти подсчеты делает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и жилкомхозы в регионах. Это неправильно. Должны быть независимые оценщики, что можно сделать по примеру разных стран. Например, профсоюзы. Ведь в стоимость рабочей силы включаются условия жизни», – говорит Леонид Заико, экономист.

Пока у властей просто не было воли и желания навести порядок в этой сфере, считает Леонид Заико. Несмотря на это, коммунальный вопрос довольно часто обсуждается на государственном уровне. Причем каждый раз в заявлениях представителей властей фигурирует различный процент, который якобы покрывает социальное государство, – то 80, то 20, то 30.

«Ребята, вы лжете. Вы чудесные лжецы, те, кто об этом говорит. Ведь если дотируется коммунальное хозяйство, то деньги берутся из налогов. А налоги платят граждане страны», – отмечает экономист Леонид Заико.

А что, собственно, сами граждане, за счет которых государство по сути и дотирует ЖКХ, думают о повышении тарифов?

«Я думаю, что надо прекращать этот грабеж народа».

«Я на коммунальные услуги трачу всю свою пенсию».

«Все ждут запуска электростанции. Может, цены энергии немного уменьшатся. Хотя, зная тенденции, все же ожидаешь роста».

«Нестабильная экономика, цены растут, поэтому вряд ли что-то изменится».

Чтобы хватало на жизнь и лекарства (о путешествиях и достойном свободном времени и речи нет), экономить приходится буквально на всем, говорит пенсионерка Светлана Вергейчик: от потребления воды и до приобретения продуктов питания: «У нас никаких льгот нет, абсолютно никаких. Хотя мы ветераны труда – и муж, и я. Но ничего, никаких льгот не имеем. Жаль, что мы инженеры, а не чиновники да не военные».

Светлана же уверена, что коммуналка будет расти в дальнейшем. И действительно, в планах государства – доведение оплаты услуг ЖКХ населением до тех самых – для многих мнимых – ста процентов. Но – в пределах пяти долларов в год. Сколько же это будет продолжаться с учетом инфляции, можно только гадать.