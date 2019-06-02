США начали проверять аккаунты в соцсетях у заявителей на визу 10 2.06.2019, 9:27

1,842

В будущем требования к соискателям расширят.

Подающие заявления на визу США теперь должны указывать вместе с другой личной информацией данные своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Сбор этой дополнительной информации от подающих на визу усовершенствует наш процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что президент США Дональд Трамп еще в 2017 году заявил о необходимости ужесточить проверку желающих въехать в страну.

По данным The Hill, новые правила вступили в силу с 31 мая. Источник издания пояснил, что проверка постов в соцсетях позволит обнаружить террористическую и другую общественную угрозу. Отмечается, что в документе есть возможность указать, что заявитель не пользуется соцсетями. Однако последуют «серьезные иммиграционные последствия», если это окажется неправдой. В будущем требования расширят, и заявителям придется предоставлять более полную информацию об истории своих поездок, пишет The Hill.