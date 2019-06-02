Сколько воды нужно пить летом в жару 8 2.06.2019, 9:36

1,983

Диетологи рекомендуют откорректировать привычные нормы.

Итак, для начала разберемся, сколько жидкости рекомендуют диетологи. Многие слышали, что нужно выпивать восемь стаканов в день — это примерно равно двум литрам. Так ли это? На самом деле, нет — норма у каждого индивидуальная. Врачи советуют пить примерно 30-60 мл жидкости на каждый килограмм вашего веса. Так что, если вы весите 50 кг, вам может хватить и 1,5 литра в день. А вот тем, чей вес превышает 80 килограммов, нужно уже минимум 2,5 литра жидкости, передает cenznet.com.

А максимум? На самом деле, чтобы выпить слишком много воды, нужно сильно постараться. Естественным образом «перепить» почти невозможно. Передозировка жидкости случается, в частности, при попытке выпить слишком много на спор — это уже бывает опасно. Рискованно употреблять более 5 л жидкости в течение короткого времени. Трое американских солдат, например, умерли, выпив порядка 10-20 литров воды всего за несколько часов.

Корректировка на лето

В жаркую погоду норма потребления жидкости повышается. Так что летом можно считать свой «водяной минимум» по верхней границе: для человека весом в 50 кг это будет уже 3 л, а для того, кто весит 80 кг — почти 5 л.

А если вы на жаре еще и физически активны — работаете на грядках, много гуляете, занимаетесь спортом — и много потеете, то количество выпитой воды можно увеличивать. Но помните, что ваш безопасный максимум — от 1 до 1,5 литров в час.

Что есть вода?

Распространено мнение, что под жидкостью, которую нужно выпивать в течение дня, подразумевается исключительно чистая вода. Чаи, соки, кофе, алкоголь — все это не считается. Но так ли это на самом деле?

Нет, не так — считается все. Например, соки, смузи и газированные напитки точно так же идут «в зачет», как и обычная вода. Их минус лишь в том, что эти жидкости содержат много сахара и калорий — а значит, много их без риска для метаболизма и фигуры не выпьешь.

А вот с кофе, чаем с большим содержанием кофеина (это и черный, и зеленый чай) и алкоголем все не так однозначно. С одной стороны, эти напитки тоже восполняют потребность в воде. С другой — заставляют организм терять больше жидкости, что делает их употребление практически бесполезным. А иногда — даже вредным. Если вы переборщите с алкоголем или кофеином, это может привести к обезвоживанию. Так что не забывайте запивать каждую чашку кофе или бокал вина дополнительным стаканом воды!

Вода из еды

Если вы подсчитали, что вам нужно получать 2 литра жидкости в день, это еще не значит, что вам нужно выпить восемь стаканов воды или других напитков. На самом деле, пить нужно только 80% от этой цифры — то есть 1,6 литра. Остальные 20% жидкости вы должны получить из еды. Самые богатые водой продукты — это латук, арбуз, брокколи, цитрусовые, молоко, морковь, йогурт, яблоки. В них содержится от 84 до 95% жидкости. Так что, употребляя в пищу что-то из этого списка, вы можете смело прибавлять их вес к своей дневной норме питья.

Когда воды нужно больше

Кроме жаркой погоды и физических нагрузок, есть и другие факторы, которые могут повышать потребность в воде. Как ни странно, наш организм нуждается в большем количестве жидкости, когда воздух вокруг очень влажный.

Еще желание (и необходимость) пить увеличивают простуда с высокой температурой и потливостью, рвота, диарея. Однако в этих случаях нужно быть начеку: если даже обильное питье не помогает, вы чувствуете сухость во рту, головокружение и слабость, вызывайте врача — возможно, обезвоживание уже такое сильное, что восполнять запас жидкости придется с помощью капельницы.

Кому вредно пить много воды?

Людям, у которых есть определенные проблемы со здоровьем, нужно пить меньше, чем здоровым. В частности, это касается тех, у кого нарушена работа почек. Проконсультироваться с врачом по поводу того, сколько им нужно жидкости, стоит и тем, кто страдает от дисфункции щитовидки, проблем с печенью и сердцем, регулярно принимает обезболивающие и антидепрессанты.

Как понять, что я пью достаточно?

Последние исследования показывают: не так уж важно дотошно следить за тем, сколько стаканов воды вы выпили за день. А стандартная рекомендация про 2 литра жидкости ежедневно, по мнению ученых, и вовсе взята с потолка.

Если у вас не бывает состояния, когда «нужно срочно попить, иначе конец», не пересыхает во рту и в горле, а ваша моча прозрачная или светло-желтая — значит, вы пьете достаточно. Вместо сложных расчетов диетологи предлагают довериться собственному организму. Пейте, когда испытываете жажду, — и не ошибетесь!