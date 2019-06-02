С дорожным налогом происходит что-то подозрительное 27 2.06.2019, 9:43

10,695

Иллюстрационное фото

Почему Лукашенко так любит создавать себе проблемы?

31 мая стало известно, что предложение Минфина об отвязке от техосмотра госпошлины на допуск к дорожному движению не прошло согласования на уровне Лукашенко.

Между тем, проект указа об отмене привязки дорожного налога к техосмотру уже был готов и находился на рассмотрении в администрации Лукашенко. Причем сами власти заявляли, что новые правила вступят в силу 1 апреля. А премьер-министр Сергей Румас еще в конце 2018 года называл крайний срок – 1 июля 2019 года. Теперь власти заявляют, что непопулярная схема будет действовать в течение всего 2019 года.

Ситуацию, которая затрагивает в финансовом смысле практически каждую белорусскую семью, для сайта Charter97.org прокомментировал лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

- Любое решение в нормальной стране вырабатывается с учетом интересов граждан и интересов государства. Но только не у нас.

Давайте посмотрим, какие здесь интересы у государства. Они просты: взять деньги с человека, у которого машина только четыре месяца в году ездит раз в неделю на дачу, в том же размере, что и с человека, который каждый день ездит в длительные командировки и наматывает за год по 40 тысяч километров.

Где здесь справедливость в отношении людей? У меня напрашивается еще один вопрос: почему эта власть, начиная с Лукашенко, так любит набивать шишки создавать себе проблемы? Ведь гораздо проще включить дорожный налог в стоимость топлива – и навсегда забыть об этом. Это несложно сделать технически. Пусть власть не прикидывается.

Сколько человек заправился – столько он и заплатил. Это будет как минимум честно по отношению к своим гражданам. Вместо этого чиновники идут проторенной дорогой – выкачать у людей последнее, что у них осталось.

Если власть не понимает чаяний людей, их вполне обоснованных требований – пора переходить к более действенным мерам.

- К каким именно мерам?

- Наверное, у кого-то очень короткая память, кто-то, видимо, соскучился по перекрытым автомобилистам проспектам.

Если Лукашенко и его чиновникам надо, чтобы ведущие улицы областных центров и города Минска были заблокированы едущими на второй скорости автомобилистами, занявшими все полосы – то они на правильном пути. Пусть к этому и готовятся.

Если власть не понимает языка граждан, то история показывает, что граждане отвечает примерно такими, или даже еще более серьезными, мерами.

Странно, почему власти так и не поняли, что гораздо выгоднее решать вопросы цивилизованно. Почему по теме, которая затрагивает практически каждую семью, они не провели ни одного круглого стола, ни общественных слушаний?

Где-то что-то тихо «мурыжили» за кулисами, потом, к своему же позору, объявили одно, а сделали по-другому…

На копейки поднимать цену бензина каждую неделю – это у них получается. А решить вопрос с дорожным налогом – не хватает сообразительности?

Считаю, что это просто неуважение к абсолютно всем белорусам, потому что машина сейчас есть в каждой семье. В настоящее время есть только один выход, если они не хотят еще больше разозлить народ: это ввести налог в стоимость топлива и успокоить всех.

- Дорожный налог действует давно. Заметили ли вы, чтобы дороги улучшились за это время?

- Центральные дороги в Минске, основные трассы, конечно же, стараются содержать в порядке.

Но, поверьте, этого не скажешь о всех дорогах в райцентрах и сельской местности.

На самом деле происходит что-то подозрительное с этим сбором. Если вы ввели дорожный налог, должны быть в открытом доступе отчеты: мы собрали столько-то миллионов рублей, эти деньги по таким-то сметам направлены на восстановление дорог в тех и тех местах. В городе «Н» и «М» дороги полностью восстановлены: вы можете сами убедиться в их качестве.

Это будет честным по отношению к водителям. Но где мы видим такую информацию? Мы даже не знаем, сколько собрано этих денег.

Отмена привязки дорожного налога к техосмотру была запланирована на 1 апреля. Затем последовала продолжительная пауза – и указ был отменен на уровне Лукашенко. О чем может говорить такая непоследовательность властей?

Я у правителя и его чиновников вижу последовательность только в случаях, когда положение граждан ухудшается: повысить пенсионный возраст, отобрать пенсии из-за увеличения страхового стажа, повысить тарифы на услуги ЖКХ, оставить семьи «тунеядцев» без больничных – такая динамика у них хорошо получается.

А вот в обратную сторону – как-то заедает. Плюсовая динамика, чтобы показать людям какие-то перемены к лучшему, давно в стране не работает.

И главное – эта напыщенность, надменность за дроздовскими заборами. Хоть бы раз признали свои ошибки, посоветовались: да, здесь мы что-то не так нарешали, вынуждены это отменить, давайте подумаем, как это сделать лучше…

Ведь мы же живем в государстве. Идея государства – это компромисс, общественный договор. Ну хватит уже жить в колхозе! Вам самим не надоело, что вас иначе как директоров совхоза никто не рассматривает и не воспринимает?

Ведь придет же время – и все ваши махинации вскроются, все станет прозрачно. Рано или поздно мы до этого доживем. Если власть думает, что людей можно так просто провести и это забудется – она же сама на будущее себе готовит серьезные проблемы.

Да, белорусы сдержанные – но память у нас хорошая. А Лукашенко и его люди делают одни и те же ошибки постоянно. На что они надеются?

Они думают, что народ не обозлится и не поднимется? Зря надеются. Нельзя испытывать терпение людей постоянно и смотреть, до какого предела это продержится. Потому что, когда предел наступит – поздно уже будет думать о том, из-за чего он наступил, что делать и кто был виноват.

- Более половины белорусских водителей ездит без техосмотра. Можно ли говорить, что дорожный налог в таком виде, как сейчас, и дальше будет бойкотироваться?

- Конечно, водители и дальше будут игнорировать этот абсурд. Водители не хотят платить непонятно за что и кому. Это нормальное право человека – знать, куда он отдал свои деньги.

Вполне возможно, что в связи с сохранением старого принципа взимания дорожного налога могут поднять штраф за непройденный техосмотр в разы. Возможно, для этого и собираются вводить новые правила дорожного движения.

Но здесь вопрос не в правилах, а в том – на сколько хватит терпения людей? Раньше молчали, потом говорили на кухнях, сейчас говорят открыто – в очередях, в общественном транспорте, на уличных акциях в Бресте, Светлогорске и других городах.

Похоже, что все идет по нарастающей. Кто-то есть во власти, который делает все, чтобы народ уже по-серьезному возмутился. Ну и, как говорится, спасибо ему за труды.