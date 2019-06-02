Неизвестные патриоты отметили годовщину Куропатской вахты 2.06.2019, 9:51

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ФОто: novychas.by

В урочище появился огромный лозунг.

1 июня исполнился год самой длинной акции в истории Беларуси. Несмотря на провокации властей, аресты и штрафы, протесты против ресторана, открытого в охранной зоне урочища Куропаты, проходят каждый день, сообщает телеграм-канал «Баста».

ФОто: novychas.by

Годовщину акции вчера отметили неизвестные патриоты, оставив на ограде ресторана огромную надпись «Уходи», и активисты различных организаций, принимающих участие в защите урочища.