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Неизвестные патриоты отметили годовщину Куропатской вахты

  • 2.06.2019, 9:51
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ФОто: novychas.by

В урочище появился огромный лозунг.

1 июня исполнился год самой длинной акции в истории Беларуси. Несмотря на провокации властей, аресты и штрафы, протесты против ресторана, открытого в охранной зоне урочища Куропаты, проходят каждый день, сообщает телеграм-канал «Баста».

ФОто: novychas.by

Годовщину акции вчера отметили неизвестные патриоты, оставив на ограде ресторана огромную надпись «Уходи», и активисты различных организаций, принимающих участие в защите урочища.


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