«Пробудившаяся молодежь» Казахстана проводит креативные акции в стране 2 2.06.2019, 10:19

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Фото: rfe/rl

В Казахстане растут протестные настроения.

На сайте базирующейся в Нидерландах неправительственной медиаорганизации Global Voices в статье «От правды не убежишь»: знаковые арт-протесты, предшествующие выборам президента Казахстана» описывают растущую протестность в стране и реакцию властей, сообщает «Радио Аззатык».

В публикации рассказывается о задержаниях активистов, вышедших с баннером «От правды не убежишь», и последовавшем аресте на 15 суток активистов Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова, привлечении к административной ответственности Суинбике Сулейменовой, Айдоса Нурболатова и Айгуль Нурболатовой.

«Здесь действует логика сдерживания — недовольство велико, и, если полиция не будет задерживать, протесты будут расти. Но в случае с Тулесовой и Толымбековым непропорциональный ответ режима на их публичную акцию привел к обратному результату. Почти мгновенно хештег #отправдынеубежишь стал мемом, который способен составить конкуренцию любому другому в онлайн-истории страны», — пишет Крис Риклтон для Global Voices.

На судебном процессе против Суинбике Сулейменовой ее сторонники заклеили рты скотчем с надписью: «Уят» («стыд»). На сайте Adamdar эту коллективную демонстрацию назвали «одним из самых значительных арт-протестов в истории Казахстана».

По словам активиста и видеоблогера Аслана Сагутдинова, которого задержали за выход на центральную площадь Уральска с чистым листом бумаги, если не менять ситуацию, в стране «дальше будет хуже».

Люди, пришедшие в суд на рассмотрение апелляции Суинбике Сулейменовой, оштрафованной за съемку баннера «От правды не убежишь». Алматы, 16 мая 2019 года

«Кажется, большая часть политически сознательной молодежи отвергает выборы как упражнение в ложной демократии», — говорится в статье. В публикации отмечается, что без истории свободных и справедливых выборов в Казахстане молодых избирателей вряд ли можно убедить в том, что перемены, которых они жаждут, могут прийти через выборный процесс.

«Новое настроение молодежи, похоже, лучше всего представлено в недавнем видео с участием Сулейменовой и Тулесовой. Оно называется #менояндым», — резюмирует Global Voices.

На сайте расположенной в Нью-Йорке неправительственной медиаорганизации Waging Nonviolence в статье «Волна креативных протестов грозит казахстанской элите накануне выборов» тоже пишут о растущем недовольстве: «В Казахстане, где правительство агрессивно регулирует мирные собрания и наказывает тех, кто осмеливается нарушать его строгие правила, в последние месяцы зафиксирован неожиданный всплеск творческих протестов».

В статье цитируют корреспондента американского журнала Foreign Policy Рейда Стэндиша, который рассматривает отставку первого президента как «способ для Назарбаева избежать растущего внутреннего недовольства». «Происходящий в настоящее время политический транзит показывает трещины в кажущейся стабильности, ради достижения которой Назарбаев работал десятилетиями», — говорит Стэндиш.

В качестве одного из главных факторов всплекса арт-протестов в Казахстане называют «повсеместный доступ к Интернету»: если в 2007 году только четыре процента населения Казахстана пользовалось Интернетом, то сейчас эта цифра выросла до 70 процентов.

«Технология массовых коммуникаций снижает стоимость участия в коллективных действиях, однако цифровое участие — посты, лайки и комментарии — не является гарантией ощутимых политических или социальных изменений. Это особенно верно, учитывая отсутствие последовательной организации среди активистов, которые борются с государственными репрессиями, — поскольку подающие голоса диссиденты либо находятся в изгнании, либо под арестом, — а также разрушение политической и социальной оппозиции. В то время как креативные акции, такие как флешмобы и баннеры, дают мощное впечатление и привлекают много внимания, единовременный характер организации этих действий затрудняет оказание серьезного воздействия», — пишут на сайте Wagingnonviolence.org.

Тем не менее цикличное развитие ненасильственных демонстраций в Казахстане в последние недели показывает, что граница между цифровой и реальной политикой более расплывчата, чем это принято понимать. Помимо возможности творческой серии ненасильственных действий, социальные сети связывают руки режима тремя конкретными способами, отмечают в статье.

Во-первых, «технология способствует установлению связей с международными участниками». Размещая фотографии жесткой реакции на ненасильственные действия, переводя судебные разбирательства на английский язык и критикуя государственный контроль над Интернетом, казахстанские активисты смогли привлечь внимание внешнего мира, который может по-разному оказывать давление на правительство Казахстана.

Во-вторых, задержания людей, которые цитировали Конституцию или просто стояли на публике с чистым листом бумаги, — плохо для государства. Визуальный и концептуальный абсурд реакции полицейских на мирное поведение подрывает авторитет властей и заставляет их ослабить ограничения на выражение мнений и публичные собрания, иначе это могут признать паранойей.

Баннер с надписью: «Единственным источником госвласти является народ» на мосту, за размещение которого алматинца Романа Захарова привлекли к ответственности по обвинению в хулиганстве. Алматы, 29 апреля 2019 года

В-третьих, власти, которые привыкли к традиционным инструментам репрессий, хотят одновременно заставить замолчать инакомыслящих, но в то же время ограничены в способах ответа. Частые блокировки Интернета могут привести к тому, что люди, которые не интересовались политическим контентом или не пользовались VPN до ограничений доступа к Facebook, Instagram и YouTube, могут получить мотивацию на поиск подрывного контента, отмечает Wagingnonviolence.org.

«Власти, пытаясь заставить замолчать критиков, вдохновили цикличное развитие творческих демонстраций, которые охватывают цифровую и материальную сферы. Люди искусства начали рисовать граффити на зданиях, делать надписи на футболках и писать песни, черпая вдохновение в баннерах, развернутых в Алматы. Похоже, что правящая элита Казахстана начала игру на минном поле, выиграть которую она не может», — пишет Wagingnonviolence.org.