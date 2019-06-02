Ученые выяснили неизвестные подробности о древних саблезубых кошках 4 2.06.2019, 10:28

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Иллюстрационное фото

Последние представители этого вида жили около 10 тысяч лет назад.

Археологи из Аргентины опубликовали исследование, согласно которому клыки саблезубых кошек использовались в жестких схватках между древними животными, пишет Gizmodo.

Ранее полагалось, что клыки саблезубых кошек, которые могли достигать 28 сантиметров, были достаточно хрупкими, и животные использовали их только для того, чтобы прокалывать плоть поверженной жертвы.

Но, недавно археологи обнаружили два черепа саблезубых кошек, которые имели следы повреждений от клыков животных этого же вида. Ученые предполагают, что отверстия в черепе нанесены клыками именно этих представителей вымершего подсемейства кошачьих.

Открытие означает, что клыки саблезубых кошек были гораздо прочнее, чем ранее предполагалось, и эти животные использовали их, в том числе, для сражений друг с другом.

«Размер и общие контуры повреждений, которые присутствуют в образцах, соответствуют размеру и контурам в верхних клыках смилодона. Фактически, клык этой саблезубой кошки идеально совпадает форме и размеру отверстия», — объясняют авторы исследования.

Ученые также заключили, что повреждения в найденных черепах не соответствуют форме зубов каких-либо других известных животных. Похожие увечья часто находили в останках кошек, которые живут до сих пор, вроде леопардов, пум, гепардов и пантер.

Считается, что саблезубые кошки вымерли около 10 тыс. лет назад.