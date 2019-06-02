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Китай заявил о сотрудничестве с США как единственно верном выборе

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  • 2.06.2019, 10:39
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Государственный совет Китая занес этот тезис в Белую книгу.

Государственный совет Китая заявил, что сотрудничество с США в торгово-экономической сфере является единственно верным выбором. Об этом говорится в, опубликованной на сайте совета, сообщает РБК.

«Китай всегда придерживался разрешения споров путем диалога и консультаций. Сотрудничество является единственно правильным выбором для обеих сторон», — говорится в сообщении.

В КНР добавили, что сотрудничество двух стран является выгодным, а торговая война наносит ущерб. В Госсовете отметили, что Китай готов принять совместный подход для решения разногласий, однако страна не уступит по принципиальным вопросам.

При этом в Белой книге говорится, что США спровоцировали экономические и торговые разногласия с КНР, чтобы нанести ущерб странам и глобальным интересам. По мнению Госсовета, американское правительство проводит протекционистскую политику, чтобы навязать свои интересы другим государствам.

В Китае полагают, что торговые ограничения США наносят вред не только КНР, но и самим Соединенным Штатам. По данным Госсовета, в результате китайский экспорт на американский рынок сократился на 9,7% с января по апрель 2019 года.

10 мая Вашингтон повысил пошлины на китайские товары с 10 до 25% на сумму около $300. В ответ Китай с 1 июня зеркально увеличил тарифы на американскую продукцию общей стоимостью $60 млрд.


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