Дорожный налог: власти думают, как сверстать бюджет 5 2.06.2019, 11:12

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Непоследовательность администрации Лукашенко вызывает много вопросов.

Как оказалось, вынесение проекта на широкое общественное обсуждение далеко не всегда заканчивается его принятием в представленном виде. Похоже, что так произошло и с многострадальным проектом указа о так называемой госпошлине за допуск к участию в дорожном движении, которую уже давно называют в народе «дорожным налогом», пишет «Экономическая газета».

Он был представлен общественности еще в январе т.г. В проекте предлагалось отменить указанную госпошлину для населения (оставив при этом ее для юридических лиц) и ввести для физических лиц плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Внесение этой платы планировалось «отвязать» от проведения техосмотра «железного коня», дав при этом автолюбителям возможность уплачивать ее не только сразу за год (за это даже предполагалось предоставлять скидку), но и за любое выбранное количество месяцев.

При этом контроль за уплатой «дорожного налога» предполагалось возложить на специальную электронную систему, использующую уже хорошо известную автолюбителям нашей страны фотофиксацию. Планировалось, что новая система заработает уже с 1 июля 2019 г.

Такое решение было бы воспринято населением Беларуси, как восстановление справедливости в отношении тех автолюбителей, которые используют автомобиль с течение ограниченного периода времени, например, ставят зимой машины «на прикол». Однако, как сообщил сегодня замминистра финансов Дмитрий Кийко, в администрации Лукашенко проект не поддержали.

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность включения госпошлины в цену автомобильного топлива, с чем ранее Минфин был категорически не согласен. Хотя обсуждаются и другие варианты решения этого «наболевшего» вопроса.

В любом случае (вероятность этого чрезвычайно высока) до конца текущего года действующий порядок взимания госпошлины не изменится. И тем, кто ждал появления нового документа об уплате «дорожного налога» и ее не платил, не проходя заодно и техосмотр, следует подумать, стоит ли рисковать дальше.

Если госпошлину все же включат в стоимость бензина и «солярки», то решение должно быть принято в течение этого года – иначе трудно будет «сверстать» бюджет на следующий год. Оптимальный срок с точки зрения бюджетного планирования – 1 января 2020 г., отметил замминистра.