Видеофакт: Минское «Динамо» одержало волевую победу в Витебске 2.06.2019, 11:27

Минчане переломили ход игры в первом матче без Романа Пилипчука.

Традиционные майские изменения в минском "Динамо" в этом году не ограничились государственным "отжатием" клуба у Юрия Чижа. В последний день весны со своего поста был уволен главный тренер "бело-голубых" Роман Пилипчук. Над тем, как это красиво подать, надо думать, в "Динамо" размышляли долго. В итоге сошлись на формулировках "ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе" и "по соглашению сторон". На следующий день минчане играли на выезде с "Витебском" — тем самым, что не пустил их в финал Кубка страны, пишет pressball.by.

В "Динамо" действительно все по-прежнему нестабильно. На пост главного тренера, вероятно, вернется Сергей Гуренко, однако официально пока об этом не объявлено. Будем считать, что рулевого пока нет. Плюс только-только сменилось руководство. Плюс команде несколько месяцев не платят зарплату. Плюс наверняка клуб покинут некоторые легионеры, приглашенные прежним тренерским штабом. Плюс невзрачная игра и шестое (перед игрой с витеблянами) место в таблице.

Игрой динамовцев в Витебске с бровки руководил Радислав Орловский. Пилипчук, к слову, на матче присутствовал, однако наблюдал за ним с трибуны. Там же расположились и новые руководители клуба — спортивный директор Юрий Поклад и генеральный директор Андрей Толмач. И начало матча выдалось таким, что все выглядели, по меньшей мере, озадаченными.

Начнем с того, что гости выставили довольно любопытный состав. В "старте" нашлось место сразу шести номинальным защитникам — Швецову, Шитову, Дьякову, Залескому, Тигиеву и Гавриловичу. В основе вышел и Егор Зубович, который по-прежнему не провел в этом чемпионате ни одного полного матча. Однако этот поединок стал для форварда, отмечавшего свое 30-летие, отличным подарком к празднику.

Но перво-наперво речь о "Витебске". Проигравшая домашний финал Кубка команда Сергея Ясинского потихоньку готовится к еврокубкам и пытается вернуться поближе к прошлогодним позициям в национальном первенстве. Пока не особо получается. Однако дебют встречи северяне выдали очень многообещающий. Их давление могло — даже должно было — привести к тому, чтобы уже к середине первого тайма они вели с крупным счетом.

Уже в первые десять минут динамовцы дважды провалились в обороне. Первый момент привел к голу Печенина. Во втором тот же левый бровочник "Витебска" непостижимым образом не попал по мячу, хотя находился перед пустыми воротами. Еще через десять минут удар Старгородского (также оставленного в одиночестве в центре штрафной после атаки "4 в 3") парировал Плотников. Все эти эпизоды — следствие быстрых атак витеблян, развивавшихся через правый край. Динамовские защитники не успевали ни за кем.

Казалось, минчанам будет худо, однако затем дело в свои руки взял именинник. Первой угрозой воротам Журова стал его дальний удар. Спустя еще пять минут Зубович заработал пенальти (сфолил Хубутия, хотя вроде бы ничто не предвещало беды), который сам же реализовал.

"Витебск" все равно был живее и активнее, но "Динамо", в отличие от множества матчей в этом сезоне, на сей раз как следует отнеслось к реализации своих моментов. И, что важнее, — в отличие от хозяев, которые продолжили транжирить свои возможности. Забей хотя бы Матвеенко, замыкавший чудесный прострел Старгородского, в середине второго тайма, сюжет мог быть иным. Но.. Набравший форму украинец Билоног во втором туре кряду отличился победным голом. Зубович отдал пас, а затем сам оформил дубль.

"Динамо" встречает нового тренера с двумя победами кряду в активе и на пятом месте в таблице. Давайте честно: для "бело-голубых" все могло быть намного хуже…

ВИТЕБСК — ДИНАМО Мн — 1:3

ВИТЕБСК. 1 июня. ЦСК. 17.00.

Судьи — В.Шимусик (Осиповичи), П.Мазуро (Молодечно), С.Косовец (Брест).

ВИТЕБСК: Журов — Скитов (к), Печенин, Козлов, Матвеенко, Клопоцкий, Хубутия, Чалов, Фещук (Федосов, 72), Рыжков (Волков, 50), Старгородский.

Запасные: Самович, Вандерсон, Мосесов, Золотов, Нурисов.

ДИНАМО Мн: Плотников — Швецов, Шитов (к), Дьяков, Капленко, Чочиев, Залеский (Билоног, 57), Тигиев (Данило, 46), Зубович (Богомольский, 85), Гаврилович, Муниру.

Запасные: Игнатович, Олехнович, Вергейчик, Антилевский.

ГОЛЫ: 1:0 — Печенин (9). 1:1 — Зубович (37, с пенальти). 1:2 — Билоног (69). 1:3 — Зубович (84).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Тигиев (17), Залеский (43), Гаврилович (90).