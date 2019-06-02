«Баста»: До чего довели белорусов – самый дружелюбный и отзывчивый народ? 12 2.06.2019, 11:51

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Социальное неравенство по-белорусски.

Жильцы дома №31 на улице Мариненко в Полоцке сбросились по 30 рублей на то, чтобы обустроить детскую площадку, до которой у ЖЭСа руки так и не дошли. Не у всех была возможность сдать деньги - зарплаты в городе не сильно отличаются от остальных райцентров. Площадку обустроили, установили горку и качели, сделали песочницу. А потом те жители, которые сдали деньги, повесили на площадке цепи с замками, чтобы те дети, у родителей которых лишних 30 рублей не оказалось, под ногами не путались, пишет телеграм-канал «Баста».

«Два вопроса в связи с этим, - пишет читатель «Басты» из Полоцка. - Первый. До чего белорусов - некогда самый дружелюбный и отзывчивый народ - довели власти, если люди готовы идти на конфликт с соседом из-за 30 рублей? Второй. Во дворе уже были конфликты и ссоры - и между родителями, и между их детьми. Те, кто замки повесили, за своих детей не боятся? Или за драгоценную площадку?»