Глава немецких социал-демократов уходит в отставку со всех постов 1 2.06.2019, 12:08

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Решение было принято спустя неделю после выборов в Европарламент.

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес (Andrea Nahles), уходит в отставку с постов председателя партии и фракции СДПГ в бундестаге ФРГ. Об этом стало известно из ее заявления, опубликованного в воскресенье, 2 июня, сообщает dw.com.

"Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - заявила Налес. В грядущие понедельник и вторник Налес разъяснит свою позицию коллегам по партии, сначала в правлении СДПГ, а потом в парламентской фракции партии.

Немецкие социал-демократы выражают меньше доверия своим лидерам

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. Фракцию в бундестаге она возглавляла с сентября 2017 года. На прошедших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования. Социал-демократы набрали 15,8 процента голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии "Союз 90"/"Зеленые". "Результаты слишком разочаровывающие", - заявила тогда Налес.

Крушение рейтинга СДПГ в опросах

Накануне отставки Налес были опубликованы результаты соцопроса Trendbarometer, проведенного немецкими телекомпаниями RTL и n-tv. Согласно этому исследованию, социал-демократы показали рекордно низкий результат. Если за неделю до выборов в Европарламент рейтинг одобрения СДПГ составлял 17 процентов, то на текущей неделе он снизился до 12 процентов, что является самым низким показателем, когда-либо продемонстрированным партией на федеральном уровне.

Результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa и опубликованные газетой Bild am Sonntag 2 июня, рисуют чуть более радужную картину для СДПГ - у социал-демократов 16 процентов поддержки (на 1 процент меньше, чем в предыдущем опросе).