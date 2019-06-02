Как отец школьницы отучил завуча делать замечания дочери о ее внешнем виде 10 2.06.2019, 12:03

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Иллюстрационное фото

Что же переполнило чашу терпения родителя?

В рамках проекта «Обратная сторона медали» собеседник поделился, как после разговора с сотрудницей администрации школы к одежде его ребенка перестали придираться.

Придирки к одежде были и раньше, вспоминает в разговоре с корреспондентом «Салідарнасці» Алексей. Что же переполнило чашу терпения отца?

Дочь Алексея учится в четвертом классе одной из минских школ. Она позвонила папе, и со слезами в голосе рассказала, как на урок пришла завуч и сделала замечание, что она неправильно одета — в спортивном костюме.

По словам Алексея, дочка была в светлых штанах, более узких, чем классические брюки, но не совсем обтягивающих, и светлом свитере.

Эта форма дочери Алексея не понравилась завучу школы

— У меня три дочери-школьницы. Они всегда одеваются в чистое и выглядят опрятно. Никогда в спортивных костюмах или любой другой неподобающей одежде в школу не приходили. Тот день не был исключением.

Алексей не раз слышал от детей о том, что завуч делает им замечания по поводу внешнего вида.

Форма одежды, в которой была дочь Алексея, похожа на образец, рекомендованный профильным ведомством. На снимке — третья модель справа. Разница лишь в цвете брюк

— Накипело, и я первый раз пошел разбираться, — говорит отец школьницы.

Алексей отмечает, что не ходит к учителям ругаться по поводу оценок. Он говорит детям, что главное — знания, а не оценка.

Во время беседы завуч объяснила, что в ее понимании деловой стиль одежды — это костюм с галстуком или бабочкой для мальчика и платье для девочки.

Алексей нашел на сайте Минобразования образцы одежды делового стиля и среди них — форма, в которой его была его дочь, когда получила замечание от завуча.

Форма одежды, в которой была дочь Алексея, похожа на образец, рекомендованный профильным ведомством. На снимке — третья модель справа. Разница лишь в цвете брюк

— Единственное отличие — у моего ребенка были светлые штаны, а на сайте — темные. Я увидел в каталоге одежду, от которой случилась бы истерика у большинства членов администрации. Например, юбки-шотландки в красную клетку.

Завуч настаивала, что дочь пришла в школу в спортивных штанах.

— Я спросил, вы что, эксперт в моде? Ей это не понравилось. Вы представляете, она дочери сказала, что в таких штанах дома ходит, мол, что ты в школу одела?

Алексей запретил завучу общаться с ребенком по поводу одежды и предложил все замечания направлять законному представителю, то есть родителям.

После этого разговора дочка Алексея больше не слышала о том, что она «не так одета». По словам отца, перед 9 мая его детей не пустили на линейку, потому что «они были одеты неподобающе», как считает администрация.

— Дети не расстроились. Им не пришлось стоять под дождем.

Папа школьницы перечитал устав учебного заведения и нашел любопытную деталь. Оказывается, уставом запрещено приходить в школу с маникюром.

— Можно подойти к завучу и сказать: «Покажите ногти. А у вас же маникюр, вы устав нарушаете». Устав учебного заведения на всех распространяется — как на учащихся, так и на сотрудников.

Я сам преподаватель, в школе отработал много лет. Моя позиция: внешний вид ученика вообще ни на что не влияет. Главное, чтобы учащиеся были одеты в чистое и не рваное. Все остальное — волосы фиолетового цвета, сережки в носу — это личное дело ученика. Внешний вид не виляет на усвоение материала.

Единственная одежда, которая, по мнению Алексея, для школы не подходит, — короткие майки или кофточки, которые оголяют живот, или ультракороткие юбки.

— Я не моралист и не ханжа, но это слишком открыто для школы, — рассуждает собеседник «Салідарнасці». — Я вообще не понимаю, в чем проблема, когда дети носят джинсы, кроссовки, свитера. Главы корпораций ходят на деловые встречи в джинсах и майках — и это норма. Считаю, что в школе должен быть кэжуал стиль — повседневный — то, что удобно и практично. Пиджак заляпал — надо в химчистку нести. А джинсы постирал — и на следующий день одевай снова.

В некоторых школах Беларуси существует практика: отправлять детей переодеваться домой, если администрация считает, что ребенок пришел в школу в одежде, которую завуч или директор не относят к деловому стилю. Как быть в таком случае?

— Нужно сказать сотруднику администрации школы о том, что он нарушает конституционное право вашего ребенка на получение среднего образования, и вы напишете заявление в правоохранительные органы. Если ребенка отправляют домой, он пропускает первый урок. Объективных причин на то, чтобы его выгонять, нет.

Надо для себя решить: готовы вы воевать или нет. Меня поражает стиль поведения некоторых чиновников от образования. Вы им объясняете, что они не правы по закону. Это воспринимают как личную обиду: «Ты что, самый умный?» Если предложить сходить в исполком и обсудить конфликтный вопрос, они сразу же сдадут назад. Но не исключено, что затаят злобу и будут мстить при удобном случае.

Алексей говорит, что он со своей стороны по максимуму помогает школе: участвовал в ремонте кабинета, регулировал высоту парт, делал фотоальбом классу, откликался на просьбы классного руководителя.

—У меня просят о помощи, и я не спрашиваю: «Где рабочие? Почему нет строителей за мои налоги?» Когда у администрации возникают вопросы к моему ребенку о школьной форме, это меня как родителя раздражает. Хочется, чтобы педагоги относились с пониманием и не придирались к детям.