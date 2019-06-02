Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске: появились новые данные о жертвах 2.06.2019, 11:58

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Фото: взрыв в Дзержинске (ovhdzr/VK)

Число пострадавших выросло.

В результате взрыва в Дзержинске (Российская Федерация), по уточненным данным, пострадали 89 человек. Об этом сообщаю российские СМИ со ссылкой на правительство Нижегородской области, пишет rbc.ua.

Сообщается, что среди раненых оказались 44 сотрудника завода "Кристалл" и 45 жителей прилегающих к нему территорий. По данным местной власти, на стационаре находятся 16 раненых. При этом один человек в тяжелом состоянии и 15 - средней степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на оборонном заводе повреждены здания около 70 детских садов и 31 школы. При этом превышения предельно-допустимых концентрации загрязняющих веществ не обнаружено, угрозы новых взрывов нет.

Взрывы на тротиловом заводе произошли днем 1 июня в цехе полимеров. В результате три складских и два производственных помещения были разрушены на общей площади 800 кв. м. Кроме того, повреждения получили почти 180 многоквартирных домов.

Отметим, это не первый инцидент на "Кристалле" за последнее время. 4 апреля в результате пожара в одном из зданий завода также произошел взрыв, повлекший возгорание сухой травы. Его удалось потушить на площади 150 кв. м, никто не пострадал.