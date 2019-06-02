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«Делайте вещи, которые запомнятся навсегда»

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  • 2.06.2019, 12:15
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Болельщица, остановившая финал Лиги чемпионов, прокомментировала свой поступок.

Модель Кинси Волански, которая на 18-й минуте финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» выскочила на поле и совершила забег к центральному кругу, прокомментировала поступок в своем Инстаграме, пишет tut.by.

Она опубликовала видео своего забега, снятое с трибуны и сопроводила его подписью:

— Жизнь для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда.

Там же опубликован ролик, на котором видно, как после выхода со стадиона стюард ведет по улице Волански в купальнике и с руками, отведенными за спину.

За первый час количество подписчиков американской модели выросло с 300 до 600 тысяч. После завершения матча число подписчиков продолжало расти на тысячу пользователей в минуту.


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