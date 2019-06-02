Александр Глеб покинул БАТЭ 4 2.06.2019, 12:25

Действие контракта прекращено по соглашению сторон.

Ряды борисовского БАТЭ покинул Александр Глеб — действие контракта с опытнейшим полузащитником прекращено по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

Биография лучшего футболиста Беларуси XXI века тесно переплетена с БАТЭ. Здесь Глеб начал профессиональный путь более двадцати лет назад и впервые громко заявил о себе, сюда неоднократно возвращался после заграничных этапов карьеры. В составе борисовчан Александр Глеб провел 124 поединка, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач, стал шестикратным чемпионом Беларуси.

БАТЭ поблагодарил Александра Глеба за вклад в достижения "желто-синих", пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности, а также выразил надежду на то, что в будущем этот титулованный спортсмен вольется в структуру борисовского клуба в новом качестве.