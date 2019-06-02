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Святослав Вакарчук объявил о создании «спецназа перемен» в Украине

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  • 2.06.2019, 12:32
Святослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» обратился к соотечественникам.

Украинский политик и музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил о создании в Украине «спецназа перемен». Об этом он заявил в видеообращении в «Фейсбуке».

«Чтобы развалить старую политику с ее коррупционными схемами, нужен настоящий спецназ перемен.

Если вы готовы воевать за настоящие изменения - присоединяйтесь к команде партии «Голос»!», - заявил Святослав Вакарчук.


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