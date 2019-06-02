«Зачем раздражать народ очередной копейкой?» 1 2.06.2019, 12:47

Белорусы потроллили «Белнефтехим».

Креативную идею для концерна «Белнефтехим» на эти выходные подсказали пользователи соцсетей, сообщает «Брестская газета».

О предложении пользователей соцсетей пишет 1reg.by:

«Можно просто снизить объем выдачи топлива на заправках. Действующую цену можно привязать не к литру, а к 900 граммам. На молоке же в России давно так делают. А у нас – пиво по 0,9 литра заходит за милую душу как литрушка», – шутят в интернете.

К своему предложению пользователи прикладывают такой фотошоп:

Фото: 1reg.by

Пока не понятно, прислушаются ли в концерне к пользователям Сети. Но, как ранее писал сайт Charter97.org, топливо с сегодняшнего дня снова подорожало на очередную копейку. И это – уже в 15-ый раз с начала года.

«Концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», – отметили в«Белнефтехимe».

При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики, пообещали в концерне.