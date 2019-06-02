Путин отступил 2.06.2019, 12:53

О «репетиции Майдана» в центре России.

На прошлой неделе в Екатеринбурге (РФ) победой закончилось гражданское сопротивление строительству храма РПЦ. Именно "попыткой Майдана в центре России" назвал протесты в столице Урала топовый пропагандист государственного телевидения РФ Владимир Соловьев. И хотя, на первый взгляд, протесты вызвало не политическое недовольство, а сопротивление жителей города намерениям местных олигархов, при потворстве чиновников, застроить сквер, было в этих событиях что-то такое, что заставило президента РФ В.Путина вмешаться лично, а местную власть уступить и найти другое место для строительства храма для РПЦ.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ирина Павленко, кандидат исторических наук, заведующая отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований. Собственно, по ее словам, сам протест взорвался не только из-за намерения построить в городе еще один большой храм и вырубить ради этого деревья. Основной претензией горожан стало то, что "их не спросили".

"Более того, когда граждане вышли на мирную акцию протеста, их попытались разогнать, в частности и с помощью молодчиков-спортсменов — членов бойцовского клуба, принадлежащего И.Алтушкину, одному из застройщиков. Так в России, которая продолжительное время пользовалась украинским определением "титушки", появился свой аналог — "алтушки", — отмечает эксперт. — Еще одним напоминанием о нашей Революции достоинства стала тема "Родители за детей". В защиту молодых людей, которые привязывали себя к деревьям в сквере и были движущей силой протеста, вышло возмущенное старшее поколение. Итак, попытка разогнать протестующих привела в итоге к тому, что на следующий день их стало еще больше. Шесть тысяч человек — событие для РФ значительное. Как и продемонстрированная готовность россиян к активному силовому сопротивлению, готовность бороться за свои гражданские права даже там, где речь идет отнюдь не о выживании (как в случае с протестами против мусорных полигонов, которые происходили раньше в Архангельске и Москве)".