Ученые нашли место падения астероида, завершившего эпоху динозавров на Земле 2.06.2019, 13:22

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Открытие совершили исследователи из США.

Исследователям из Соединенных Штатов удалось обнаружить на территории штата Северная Дакота большое количество останков доисторических животных, которые погибли почти сразу с падением астероида, погубившего динозавров, пишет inforeactor.ru.

Американские палеонтологи подчеркивают, что сделанное открытие доказывает тот факт, что порядка 66 миллионов лет назад произошло так называемое мел-палеогеновое вымирание.

Практически на одном участке местности ученым удалось найти окаменелые останки различных рыб, насекомых, а также морских головоногих моллюсков аммонитов. Их тела были навалены друг на друга и перемешаны с обугленными частями древесины и ветками. Исследователи также добавляют, что на этом месте удалось найти кости древних рептилий мозазавров и динозавра трицератопса.

Специалисты также обрисовали и страшную картину того времени. В районе современной Мексики рухнул метеорит, в результате чего произошло мощное землетрясение. Это, в свою очередь, вызвало цунами в шельфовом море, которое располагалось на месте нынешней Северной Дакоты. С неба падали камни и различные обломки, летели крошечные шарики стекла, которые образовались из-за высоких температур. Гигантская волна утащила животных, которые были на суше.