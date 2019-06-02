В Бресте 200 человек вышли на марш против АКБ 3 2.06.2019, 13:57

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Фото: svaboda.org

Протестующие прошли по центральным улицам города.

В Бресте вновь прошла акция против аккумуляторного завода, сообщает «Радио Свобода».

По словам правозащитника Владимира Величкина, на площади Ленина собралось 140 протестующих. Затем количество людей выросло до двух сотен.

Основной темой встречи 2 июня стало сообщение о переносе срока приемки в эксплуатацию аккумуляторного завода с мая на июнь. Как сообщил глава администрации СЭЗ «Брест» Федор Каланчук, приемка предприятия планируется 11 - 14 июня.

Общественный активист Дмитрий Бекалюк считает, что это произошло потому, что объект «не соответствует требованиям экологической безопасности», при том, что он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Врач Анатолий Ярмоленко отметил, что на заводе далеко не все хорошо, что и обнаружила инициативная группа противников его строительства. «Если у властей есть ум, завод не будет запущен в эксплуатацию в таком виде», - заявил он.

Также участники встречи заявили, что продолжат круглосуточные дежурства возле предприятия, так как предприятие работает и выпускает продукцию, несмотря на то, что официально еще не запущенo. Причем, работает в основном в ночное время, поскольку именно в это время из трубы предприятия идет дым.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.45, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста - Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова.