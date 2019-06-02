Сенатор-республиканец после встречи с Зеленским: США продолжат оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь 1 2.06.2019, 13:59

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Фото: twitter

Президент США пригласил украинского президента посетить Вашингтон.

Сенатор от Республиканской партии США Роберт Портман заявил 1 июня в Twitter, что Штаты продолжат оказывать помощь Украине. Так он прокомментировал переговоры 30 мая в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает gordonua.com.

По словам Портмана, Сенат США "продолжит оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь".

I had the pleasure of meeting the newly elected #Ukraine President Volodymyr Zelensky earlier this week. He is committed to strengthening US ties and pushing back on Russian aggression. pic.twitter.com/OXP6mowSUK — Rob Portman (@senrobportman) June 1, 2019

Портман подчеркнул, что Зеленский подтвердил свою приверженность укреплению связей с США и противодействию российской агрессии.

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить Вашингтон. При этом дата визита пока не определена.