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Сенатор-республиканец после встречи с Зеленским: США продолжат оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь

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  • 2.06.2019, 13:59
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Фото: twitter

Президент США пригласил украинского президента посетить Вашингтон.

Сенатор от Республиканской партии США Роберт Портман заявил 1 июня в Twitter, что Штаты продолжат оказывать помощь Украине. Так он прокомментировал переговоры 30 мая в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает gordonua.com.

По словам Портмана, Сенат США "продолжит оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь".

Портман подчеркнул, что Зеленский подтвердил свою приверженность укреплению связей с США и противодействию российской агрессии.

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить Вашингтон. При этом дата визита пока не определена.


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