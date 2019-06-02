Германия нуждается в десятках тысяч дальнобойщиков 4 2.06.2019, 14:23

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Представители отрасли надеются на рабочие руки из-за границы.

В Германии ощущается серьезная нехватка водителей грузовиков. По оценкам немецких организаций, занимающихся отправкой и логистикой грузов, в настоящий момент страна нуждается в десятках тысяч дальнобойщиков. Информагентство dpa в воскресенье, 2 июня, приводит цифры от 45 тысяч до 60 тысяч водителей, которых ищут различные организации. Работа дальнобойщиков в последние годы теряет привлекательность из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и большого количества дней, проводимых в рейсах, сообщает dw.com.

Дальнобойщики ФРГ стареют

Последствия дефицита рабочей силы в этой отрасли непредсказуемы. "Скоро может начаться кризис поставок", - предупреждает представитель Федерального объединения грузоперевозок, логистики и утилизации отходов. Ежегодно на пенсию отправляется около 30 тысяч водителей, а на замену им приходит почти вдвое меньше начинающих дальнобойщиков. Если такая тенденция сохранится, в 2030-х годах немецкой экономике будет недоставать 150 тысяч водителей.

По оценкам федерального объединения, почти треть водителей грузовиков находится в возрасте 55 лет или старше. Моложе 25 лет - только 2,5 процента немецких дальнобойщиков. Почти все водители - мужчины, доля женщин составляет только 1,7 процента. Руководители профильных компаний хотят в дальнейшем целенаправленно привлекать к этой работе женщин, однако для этого необходимо улучшать условия труда.

В то же время объемы грузоперевозок существенно возрастают, не в последнюю очередь из-за "бума" онлайн-торговли, а водители из Восточной Европы более не могут ликвидировать кадровый дефицит.

Нехватка водителей ощущается не только в ФРГ, но и в ряде других стран, включая азиатские, однако прогноз по ситуации в Германии выглядит особенно неутешительно. "Нам нужно срочно работать над имиджем профессии", - говорит Федерального объединения грузоперевозок, логистики и утилизации отходов.