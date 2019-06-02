Похожие на пасту камни на Марсе могут быть признаком жизни 2.06.2019, 14:12

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Ученые считают, что марсоходы должны проверить эти объекты.

Американские ученые заявили о том, что марсоходы должны проверить на существование бактерий камни на Красной планете, похожие по форме на пасту. Как сообщает Naked science, подобные структуры образуются и на Земле, пишет zn.ua.

На нашей планете подобные структуры образуются под действием Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, а значит, потенциально может существовать в марсианских условиях.

Бактерия принадлежит к линии, которая начала эволюционировать до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород. Подобные бактерии могут выжить в экстремальных условиях, непосредственно возле геотермальных источников. Кроме того, они могут также выдержать интенсивное ультрафиолетовое излучение и выжить в средах с низким уровнем кислорода.

Фото: Naked Science

Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, являются результатом ее необычного образа жизни. В быстротекущей воде бактерии цепляются друг за друга и "держатся изо всех сил". Они образуют тугие нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше всего походят на пасту феттучини.

Команда проанализировала микробные геномы, оценила, у каких генов наиболее активная экспрессия, и расшифровала метаболические потребности этих бактерий. Ученые также исследовали возможности Sulfurihydrogenibium yellowstonense в области скального строительства. Обнаружился интересный факт: белки на поверхности бактерий ускоряют скорость кристаллизации карбоната кальция вокруг бактериальных нитей и внутри них. Благодаря белкам, этот процесс протекает в нитях в миллиард раз быстрее, чем в любой другой природной среде на Земле. В результате образуются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой нитевидной текстурой.

27 мая международная группа ученых провела комплексный анализ поверхности Марса и обнаружила окаменелости, в которых, предположительно, могли сохраниться следы жизни. По словам исследователей, обнаруженные ими залежи железа напоминают останки на Земле, в которых находились ископаемые.