Доклад ПАСЕ по Немцову как ушат холодной воды для Путина Игорь Мурзин

2.06.2019, 14:55

Похоже, «нежданчик» прилетел, откуда не думали.

Поскольку даже и после дополнительных разъяснений, что прозвучали вслед за публикацией текста Андрея Илларионова "Ключевой комитет ПАСЕ поддержал расследование Игоря Мурзина ", я продолжаю видеть у себя в ФБ отклики вроде того, что оставил у меня некто Alexander Nejevlev

"А кто такая "ПАСЕ"? Это - европейский "Скотланд-ярд"? И с чего, Мурзин, Вы взяли, что эта "сказка" про вас с Илларионовым? Цитирую: "Эти недостатки разрешены в альтернативных версиях, которые власти отказались изучить, но которые в гораздо большей степени согласуются с имеющимися доказательствами." Это разве про Вас? В последнем посте Вы назвали фамилию "Мурзин" относительно ПАСЕ. Где вы тут с Илларионовым ее увидели? И какие-такие "имеющиеся доказательства" у Вас с Илларионовым имеются?",

Терпеливо разъясняю еще раз и тем более разъясняю хотя бы потому, что Андрей Николаевич лестно отозвавшийся о моем вкладе, что доклад получился именно таким, как он вышел в свет, безусловно заслуживает не меньшей похвалы как собственно и Дэвид Саттер, Джон Данлоп и все, все, все, кто в противовес мифу, что на протяжении 4-х лет тщетно раздувала гэбуха о "злых кадыровцах" — не стеснялись открыто заявлять, что "кадыровцы" - это не более чем фейк и прикрытие, тогда как настоящие организаторы и исполнители убийства Немцова - сами чекисты и есть.

Ну и теперь, что касается ответа на вопрос, то действительно, хоть наши фамилии в докладе и не упоминаются, но в любом случае их легко найти, если пройтись по ссылкам докладчика на первоисточники:

In the absence of information provided by the Russian authorities, the information set out in this report is derived from existing public sources, including court files provided by the Nemtsov family lawyers, as well as the recent book by Dr John B. Dunlop of Stanford University’s Hoover Institute, entitled “The February 2015 Assassination of Boris Nemtsov and the Flawed Trial of His Alleged Killers”.

что в переводе означает:

В отсутствие информации, предоставленной российскими властями, информация, изложенная в этом отчете, взята из существующих открытых источников, включая судебные материалы, предоставленные адвокатами семьи Немцовых, а также из недавней книги доктора Джона Б. Данлопа из Стэнфорда. Университетский институт Гувера под названием "Убийство Бориса Немцова в феврале 2015 года" и порочный судебный процесс над его предполагаемыми убийцами".

А в виду того, что данная книга коммерческая, стоит в магазинах 40 $ и в открытом доступе ее нет, привожу что там есть в оглавлении:

Contents

Foreword by Vladimir Kara-Murza

Preface

I A Self-Blinded Murder Investigation

II A Seemingly Endless, Flawed Trial

III The Version of the Prosecution

IV The Version of the Nemtsov Family Attorneys

V The Versions of Vladimir Milov and Andrei Illarionov

VI The Versions of Leonid Martinyuk and Andrei Piontkovskii

VII The Version of an Outlier

VIII The Version of the Defense

IX The Author’s Version

где как мы видим автор анализирует семь версий и в том числе версию Андрея Илларионова и Владимира Милова (что как известно близка к моей) а дальше идет вступительная часть, где идет отсыл и на меня.

I have been aided in this task by the pioneering work of a number of leading Russian analysts, who have relentlessly attempted to discover how, and by whom, the murder was carried out, and why. These analysts have uniformly had distinguished careers: Andrei Illarionov served as Putin’s chief economic advisor for five years; Vladimir Milov was Russian deputy minister for energy; Andrei Piontkovskii was a well-known Russian mathematician and Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences; Leonid Martinyuk was an accomplished documentary filmmaker; and David Satter has for many years been a top correspondent at the Wall Street Journal and other publications covering the USSR and post-communist Russia. All of them were personally acquainted with the victim. Finally, Petersburg attorney Igor Murzin, a specialist on CCTV and other visual and road monitoring systems relating to auto accidents occurring on roads and bridges, has provided key information concerning how the murder took place.

что в переводе:

В этой задаче мне помогла новаторская работа ряда ведущих российских аналитиков, которые неустанно пытались выяснить, как и кем было совершено убийство и почему. У этих аналитиков была отличная карьера: Андрей Илларионов пять лет был главным экономическим советником Путина; Владимир Милов был заместителем министра энергетики России; Андрей Пионтковский был известным русским математиком и членом-корреспондентом Российской академии наук; Леонид Мартынюк был опытным режиссером документального кино; а Дэвид Саттер в течение многих лет был главным корреспондентом в Wall Street Journal и других публикациях, освещающих СССР и посткоммунистическую Россию. Все они были лично знакомы с потерпевшим. Наконец, петербургский юрист Игорь Мурзин, специалист по системам видеонаблюдения и другим системам визуального и дорожного мониторинга, относящимся к автомобильным авариям на дорогах и мостах, предоставил ключевую информацию о том, как произошло убийство.

И здесь думаю, тому кто читал мои тексты, даже не потребуется разъяснения специалиста по диссернету Пархоменко, чтобы понять, чьи выводы цитируются в докладе ПАСЕ и в чем там смысл пункта 8

It is not the Assembly's role to investigate and determine who killed Boris Nemtsov. It is clear, however, that the official version, as reflected in the verdict, is based on a severely flawed investigation and trial and is inconsistent with the available evidence on numerous fundamental points. These inadequacies allow for alternative versions that the authorities have refused to explore, yet which are far more consistent with the available evidence. This reinforces the conclusion that all relevant aspects of the case have not been examined and the full truth has not been revealed.

"В задачу Ассамблеи не входит расследование и определение того, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что официальная версия, отраженная в приговоре, основана на глубоко ошибочном расследовании и судебном разбирательстве и не соответствует имеющимся доказательствам по многим фундаментальным вопросам. Эти недостатки разрешены в альтернативных версиях, которые власти отказались изучить, но которые в гораздо большей степени согласуются с имеющимися доказательствами. Это подтверждает вывод о том, что все соответствующие аспекты дела не были рассмотрены, и полная правда не была раскрыта",

где посыл ПАСЕ прост как правда: мы ничего не расследуем, а есть материалы дела и есть доводы сторон (и в том числе мои доводы, основанные исключительно на материалах дела) и попробуйте что-нибудь возразить.

Более того, раз уж я начал, то еще дополню. Упоминая о нарушениях, несоответствиях и прямых неправдоподобностях в судебных доказательствах, Зингерис приводит в докладе 20 или пусть даже 30 пунктов. Тогда как, я в своих публикациях по Немцову (а их уже более сотни и более 1000 страниц текста) нахожу таковых пунктов нарушений, несоответствий, подлогов и просто наглого вранья - несколько сотен. При этом не просто нейтральных для галочки, а на порядок более радикальных нежели приводит г-н Зингерис и это:

бесспорное алиби якобы исполнителя убийства Дадаева (после чего вообще всю лавочку с "кадыровцами" можно закрывать)

доказательства соучастия в убийстве Немцова Дурицкой,

доказательства фальсификации дела следствием,

многочисленные доказательства участия в убийстве Немцова ФСБ,

доказательства преступного соучастия на стороне ФСБ Прохорова и Яшина

и т.д. и т.п. Знает ли об этих, куда более радикальных доказательствах, что я обладаю г-н Зингерис? Разумеется да и я многократно ему сам об этом говорил и пытался передать документы откуда все это вытекает. Но только что он мне на это всегда отвечал за последние два года? А типа, ты с ума сошел, ты на кого батон собрался крошить, ведь В. Кара-Мурза, В. Прохоров, Ж. Немцова, И. Яшин - ведь это все всемирно признанные герои потерпевшие от Путина. Принести доказательства их неправоты - это все равно что разрушить наследие ЮНЕСКО, почему как мы видим доклад и получился таким весьма и весьма обтекаемым во всех смыслах!

Но! В любом случае вспомните, сколько мильонов раз на всяких иностранных форумах и конференциях, упомянутые "герои" со сладострастием предвкушали выхода доклада ПАСЕ? И теперь доклад вышел, но только где бурная радость, где бурное восхищение и восхваление докладчика? Где многочисленные перепосты этой новости и это при том, что новость, как Америка внесла Руслана Геремеева в санкционный список за Немцова, тот же Кара-Мурза перепостил аж 6 раз?

А нету ничего - полная тишина!

Т.е. похоже нежданчик прилетел, откуда не думали, после чего все тихо, тихо залегли и обтекают в мессенджерах, че дальше делать.

Так что все не так плохо с расследованием по убийству Немцова как поначалу казалось. Посмотрим чем дело кончится.

Игорь Мурзин, blogspot.com