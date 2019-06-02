Соль, перья, ракушки: самые необычные деньги в истории человечества 2.06.2019, 15:12

Раньше любые деньги были большими, даже самые мелкие.

Это далеко не аллегория — история знает достаточно примеров, когда для того, чтобы отправиться за покупкой, приходилось нанимать грузчиков, пишет bigpicture.ru.

Как выглядели деньги в разных странах в разные эпохи, и так ли удобны современные монеты и купюры?

1. Прутья из металла

ФОто: bigpicture.ru

Согласно официальной версии историков, первые деньги появились не позже чем 4,5 тысячи лет назад. Самыми старинными деньгами, известными ученым сегодня, являлись прутья из серебра, использовавшиеся для расчетов в Месопотамии. Изделия имели одинаковую длину, диаметр и вес, за чем тщательно следили при изготовлении и в момент сделки. Бухгалтерия же в те далекие времена велась на глиняных табличках, поэтому работники торговли и финансовой сферы должны были быть физически крепкими.

Такими же прутьями, но железными, пользовались при расчете спартанцы. В качестве денежной единицы использовались 6 прутьев, которые можно было взять взрослому мужчине в горсть, по-гречески «драхму». Современная денежная единица Греции, кстати, унаследовала это древнее название.

2. Раковины — самая распространенная валюта

ФОто: bigpicture.ru

Китай, на протяжении нескольких тысяч лет своей истории, использовал в качестве денег самые различные предметы. Возможно, именно в Поднебесной впервые появились монеты — китайцы любили такие деньги и проявляли немалую фантазию при их изготовлении. Известны круглые, квадратные, многоугольные монеты, деньги с отверстием посередине, в виде небольших ножей и даже колокольчиков.

Но самыми необычными китайскими деньгами можно считать раковины моллюска ципреи или каури, использовавшиеся 3,5 тысячи лет назад. В то время такое решение было идеальным — каури нельзя было подделать, и весили такие деньги совсем немного. Вообще, деньги из моря ходили у многих народов, например, те же каури были в ходу на юге Индии еще в 1900 году.

3. Зерно

ФОто: bigpicture.ru

Продукты питания в древнем мире были всегда востребованы — войны, стихийные бедствия и неурожаи приводили к тому, что даже имея золото, можно было умереть от голода. Именно поэтому древние египтяне подошли к вопросу максимально прагматично, начав применять в качестве денег зерно: рожь или пшеницу.

Этот способ расчета был настолько удобен, что в больших городах появились зерновые банки, куда можно было сдать зерно на хранение, а в случае необходимости — забрать. В банках давали расписки на пергаменте и папирусе, которые могли заменять кредитные карты при походах на рынок.

4. Соль

ФОто: bigpicture.ru

Соль во все времена ценилась чрезвычайно высоко. Этот продукт не только придавал пище вкус и помогал делать запасы, но и использовался в ритуальных целях. Поэтому, совсем неудивительно, что в некоторых местах планеты соль догадались применять в качестве денег.

В Эфиопии соль ценилась выше золота, и ее можно было обменять на что угодно, в том числе на невесту. Рассчитывались соляными слитками также в средневековой Европе и в Древней Руси.

5. Металлические кольца

ФОто: bigpicture.ru

Кольца из железа, меди и драгоценных металлов применялись в Западной Африке в качестве денег относительно недавно — еще в 1948 году. Если железо и медь были предназначены для оплаты еды, инвентаря и услуг, то золотые серебряные кольца использовались лишь при покупке невольников и выкупе пленных.

6. Птичьи перья

ФОто: bigpicture.ru

Небольшие перья тропических птиц широко использовались в качестве монет у туземцев, населявших Соломоновы острова. Чтобы не растерять легкую валюту, ее склеивали или связывали в пучки и ленты. За перья можно было приобрести каноэ или копье, а при необходимости рассчитаться ими же с семьей невесты в качестве калыма.

Богатые островитяне отправлялись за покупками с целыми катушками перьев, сплетенных в прочные ленты. Такие деньги, тевау, были в ходу на островах Санта-Крус еще в середине XX столетия.

7. Чайные брикеты

ФОто: bigpicture.ru

Прессованные в кирпичи или круглые брикеты чайные листья ходили в древности в качестве денег в Индии, нескольких регионах Китая и на Тибете. Чтобы исключить подделку, на их поверхности методом тиснения наносились различные знаки и гербы.

8. Каменные монеты Океании

ФОто: bigpicture.ru

Архипелаг Микронезия, состоящий из множества мелких вулканических островов разбросанных в одном из наиболее удаленных уголков Тихого океана. Но на маленьких островах некогда ходили очень большие деньги! Монеты микронезийцы вытесывали из вулканического туфа в виде жерновов разного размера.

На острове Яп эти деньги можно увидеть и сегодня — они неизменно привлекают туристов, которых угораздило забраться в такую даль. Самые большие монеты, называвшиеся здесь «раи», достигают веса 5 тонн, а самые мелкие — спокойно помещаются на ладони.