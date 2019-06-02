Новый посол России Дмитрий Мезенцев прилетел в Минск 6 2.06.2019, 15:26

Дмитрий Мезенцев

Фото: Илья Питалев

Посол вручит копии верительных грамот Владимиру Макею.

Посол России Дмитрий Мезенцев прибыл в белорусскую столицу, где в ближайшие дни вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею, сообщает tut.by со ссылкой на Sputnik.

По данным издания, Дмитрий Мезенцев прилетел в Минск в воскресенье, 2 июня.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Кремль меняет своего посла в Минске Михаила Бабича. На место Бабича был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев.

Сенатора российские эксперты называют «человеком из личного кадрового резерва президента Владимира Путина» — он рядом с российским президентом с 1990-х годов, с Петербурга. У Мезенцева очень разнообразный опыт, в том числе он был генеральным секретарем ШОСа. 23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что встретится с Мезенцевым сразу же по его прибытии, а все необходимые формальности, связанные с назначением посла, выполнены.