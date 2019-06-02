Видеофакт: Украинские военные уничтожили вражеский десант в Приазовье 1 2.06.2019, 15:31

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Фото: facebook.com

Высадка второго эшелона диверсантов была сорвана.

Украинские десантники, танки, артиллерия и авиация приняли участие в учениях по защите акватории и побережья Азовского моря от вражеской агрессии, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, пишет zn.ua.

"По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и выделенной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Вместе с тем военнослужащие напоминают о том, что украинское Приазовье остается лакомым куском для военной агрессии РФ, поэтому Объединенные силы, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям "во всех возможных оперативно-тактических сценариях".

В настоящее время продолжается работа по созданию базы Военно-морских сил в Азовском море для противодействия морской агрессии РФ.

В конце прошлого года вступил в силу закон "О прилегающей зоне Украины". Согласно документу, контролируемая Украиной территория моря увеличивается в два раза – с 12 до 24 морских миль. Закон также важен в контексте противостояния российской агрессии. Теперь в прилегающей зоне ГПСУ может останавливать для контроля или арестовывать судна, за исключением военных и других кораблей, которые используются с некоммерческой целью.