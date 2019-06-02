Что на данный момент известно о «деле медиков» 3 2.06.2019, 15:44

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Фигуранты дела получили 37,5 лет на всех.

Уголовные дела по обвинению медиков-руководителей в коррупции являются самыми массовыми в Беларуси для отдельно взятой системы госуправления. Office Life подытожил историю, которая началась несколько лет назад и продолжается до сих пор.

В апреле 2017 года КГБ сообщает о задержании с поличным главврача Пинской центральной больницы Виктора Остапчука и одного из его подчиненных — заведующего лабораторией. Через год суд признает доводы обвинения в получении медиками взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов с поставками в больницу расходных материалов. Медиков осудят на 3,5 года колонии усиленного режима с конфискацией.

В мае 2017 года КГБ сообщает о задержании десяти руководящих работников государственных клиник, а также представителя компании «Белреамед» Николая Оганесяна. Компания специализируется на поставках медицинского оборудования и материалов к нему.

Осенью 2017 года сетевое издание «Ежедневник» начинает серию публикаций-расследований о коррупции в системе Минздрава. В публикациях описываются схемы фальсификации документов коммерческих компаний, допущенных к госпоставкам в систему здравоохранения, звучат первые публичные обвинения в адрес руководства «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении».

В июне 2018-го становится известно о задержании Владимира Ладутько, руководителя компании «Геол-М», также одного из поставщиков медоборудования на белорусский рынок. Ладутько инкриминируются неуплата налогов и дача взяток.

В конце июня 2018 года председатель КГБ рассказывает о распространении коррупции в системе Минздрава. Чуть позже становятся известны подробности и список задержанных высокопоставленных чиновников и менеджеров, включая Александра Столярова, руководителя «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении». Из «верхушки» Минздрава в нем также замминистра Игорь Лосицкий, Вячеслав Гинтий («Белфармация»), Александр Шарак («Белмедтехника») и др.

В августе 2018 года судят бывшую заведующую клинико-диагностической лабораторией 9-й Городской клинической больницы Минска Елену Оганову. Следствие опирается на признательные показания Оганесяна, в отношении которого оформлена явка с повинной и который выступает в качестве свидетеля в даче взяток медику. Оганова свою вину не признает. Суд становится на сторону обвинения и присуждает ей 3,5 года колонии с конфискацией.

В августе 2018 года осужден Аркадий Потапов, бывший замглаврача по технике Минской областной детской клинической больницы. Суд признал доказанными факты получения им взяток от представителей строительных организаций — 6 лет с конфискацией.

В августе 2018 года Лукашенко отправляет в отставку правительство, включая вице-премьера Василия Жарко, который курировал в том числе сферу здравоохранения. До этого Жарко долгое время занимал пост министра здравоохранения.

В сентябре 2018 года Александр Лукашенко анонсирует масштабную перестройку системы здравоохранения. Из сообщений по итогам профильного совещания становится понятно, что внимание Лукашенко на коррупцию в Минздраве было обращено еще с 2017 года, когда резко (в 2 раза) увеличилось число задержаний среди медиков. После этого Лукашенко поставил задачу не просто найти стрелочников, а «докопаться до главных организаторов».

В начале 2019 года начинаются суды по «второй волне» задержаний медиков. Бывший замминистра Лосицкий полностью признает вину в том, что брал взятки от представителей зарубежных фирм, и заключает сделку со следствием. В итоге его приговаривают к 6 годам колонии усиленного режима. Бывший глава гродненского облздрава Андрей Стрижак получает за взятки 7,5 года, столько же позже дадут академику Александру Белецкому.

На фоне таких жестких приговоров необычайно мягким выглядит наказание Сергея Корытько, бывшего руководителя Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения. Он признан виновным в принятии взятки от Владимира Ладутько, но при этом получает всего 2,5 года ограничения свободы по месту жительства.

На судах по делам медиков, кроме компаний «Геол-М» и «Белреамед», фигурирует фирма «Медисфера», поставщик сервисных услуг медтехники. С ее руководителем один из фигурантов «дела медиков» — академик Александр Белецкий, в прошлом руководитель РНПЦ травматологии и ортопедии, — был знаком более 25 лет. И поэтому воспринимал от него конверты с деньгами не как взятки, а как дружеские подарки. Из показаний фигурантов дел следует, что на этом рынке в целом сложилась практика, когда руководители организаций здравоохранения молча принимали деньги от представителей коммерческих компаний, причем никто не ставил никому никаких условий, а размер подарков определялся произвольно.

В марте 2019 года «Белгазета» со ссылкой на бюро по защите прав осужденных «Нью платформ инновейшн», куда обращались родственники осужденных к тому моменту медиков, публикует материал о коррупционных схемах и способах их вскрытия. Из сообщений родственников осужденных следует, что они стали жертвами деятельности Николая Оганесяна, который в качестве взяткодателя написал явку с повинной. Во всех делах фигурирует однотипная схема «дачи взяток».

Компания Оганесяна заходила в клиники путем поставки на условиях безвозмездной помощи оборудования для лабораторий. В дальнейшем она поставляла реагенты. В качестве благодарности при выборе ее поставщиком Оганесян заносил руководителям клиник и их отделений конверты. При этом родственники осужденных обратили внимание на то, что в материалах уголовных дел присутствуют видео- и аудиозаписи моментов, когда представитель фирмы оставлял в кабинетах деньги, т. е. следственные органы заранее знали, где и когда будет совершен очередной эпизод.

В апреле 2019 года во время озвучивания ежегодного послания Александр Лукашенко сообщил, что на очереди в «деле медиков» находится еще 100 человек.

В мае 2019 года стало известно о задержании еще одного высокопоставленного врача — известного анестезиолога Александра Дзядзько.

В конце мая Верховный суд оставил без изменений приговор Александру Белецкому, который подавал апелляцию. Ранее Лукашенко подписал декрет, в соответствии с которым осужденные по делам о коррупции не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.

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История с антикоррупционными чистками в системе Минздрава еще далека от завершения. На данный момент медики осуждены на 37,5 года колонии на всех и 2,5 года ограничения свободы. Многие фигуранты пошли на сделки со следствием, поэтому маховик начал раскручиваться с новой силой, и в цепную реакцию могут включаться все новые и новые люди. Пока же можно констатировать как минимум один точно установленный факт: прежняя система борьбы с коррупцией, созданная в ведомствах и при государственных компаниях, показала свою полную несостоятельность. В итоге «занос конвертов» превратился в рядовую деловую практику на очень емком рынке госзакупок в сфере здравоохранения.

Минздрав, надо отдать ему должное, еще в прошлом году попытался оптимизировать систему принятия решений о закупках в сфере здравоохранения, сделав ее более прозрачной, введя дополнительные «сита», определив точки рисков и конфликтов. Насколько она окажется эффективной — покажет время.