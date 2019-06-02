«Рейтинг рухнет в одночасье, как это было с высочайшим рейтингом Чаушеску» 4 Аркадий Янковский

2.06.2019, 15:47

1,744

Фото: Reuters

Народ достанет свой реальный «рейтинг», который он мучительно держал в голове.

За рейтинг Путина отвечают такие же спецы, как и в Росстате. Подкрутят, подвинтян нужные параметры в методике - и дело в шляпе. Шеф доволен!

Мы тоже, наверное, должны быть довольны - Система самонастраивается на самообман. Она генерирует ложь, в которой и захлебнется.

Степень выявления одурачивания населения продвигается слой за слоем: колеблющие начинают сомневаться, сомневающиеся переходят в разряд робко возмущающихся, а прежде спокойно ворчащие начинают негодовать...

Там и тут, на Урале и на Севере, в столицах и в Сибири, и на Кавказе разумеется, люди копят раздражение. Копят по неписаной традиции, по природной склонности к долготерпению и из страха...

Везде не живут, а существуют, везде несчастливы по-своему, но в однажды возникшем порыве будут едины!

Через смешок, через подшучивание над властью и над самими собой, они пока незаметно вынашивают зерно действия. Высиживают бунт и продвигаются к готовности откликнуться на приемлемую его форму, которая все очевидней и проще для их восприятия...

И тогда, в один прекрасный день, этот фундаментальный рейтинг рухнет в одночасье, как это было с высочайшим рейтингом Чаушеску.

Народ достанет свой реальный "рейтинг", который он мучительно держал в голове, и вдарит этим рейтингом по башке столь популярного тирана...

Аркадий Янковский, "Фейсбук"