Бобруйчане – вице-премьеру Турчину: 500 рублей – это не зарплата 6 2.06.2019, 16:06

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ФОто: tut.by

Люди в регионах работают за копейки.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин в интервью телеканалу «Беларусь-1» 27 мая заявил, что к 1 июля в стране не должно остаться предприятий с заработными платами ниже 400 рублей, пишет babruysk.by.

«Что волнует правительство? Те компании, которые платят людям неоправданно низкую зарплату. Вот текущая задача правительства, все поручения даны. Мы это очень жестко будем контролировать. Первый этап – это те организации, которые платят людям зарплату менее 400 рублей. Мы поставили себе задачу: к 1 июля чтобы этих предприятий не было. <…> А следующий этап – это на 1 января 2020 года – предприятия с зарплатой ниже 500 рублей», – сказал первый вице-премьер.

Журналисты спросили у бобруйчан, насколько далеки их доходы от минимума, обещанного Турчиным.

«В Бобруйски нормальной зарплаты нет. Люди работают за копейки. Поэтому мои дети уехали "за длинным рублем"».

«Зарплата должна быть не меньше 10 миллионов старыми».

«У нас говорят, что средняя зарплата - 1000 рублей, но ее никто не видит».

«Я считаю, что 500 рублей - это не зарплата. Этих денег хватит только на еду и квартиру».

«У меня зарплата - 217 рублей. Денег ни на что не хватает. Работаю соцработником по уходу за инвалидом», - рассказали бобруйчане.