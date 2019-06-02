Отставка главы немецких социал-демократов угрожает коалиции Меркель 2.06.2019, 16:17

Андреа Налес

Фото: EADaily

Уход Андреа Налес может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия.

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес (Andrea Nahles), уходит в отставку с постов председателя партии и фракции СДПГ в бундестаге ФРГ. Об этом стало известно из ее заявления, опубликованного в воскресенье, 2 июня, пишет "Немецкая волна".

"Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - заявила Налес. В грядущие понедельник и вторник Налес разъяснит свою позицию коллегам по партии, сначала в правлении СДПГ, а потом в парламентской фракции партии.

Угроза правящей в ФРГ коалиции

Социал-демократическая партия входит в правящую в ФРГ коалицию вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Этот альянс изначально вызывал большие дискуссии в рядах немецкой социал-демократии. Левое крыло партии все громче требует разрыва коалиции с консерваторами. Поэтому отставка Андреа Налес может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия для коалиционного правительства, которое возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel).

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. Фракцию в бундестаге она возглавляла с сентября 2017 года. На прошедших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования. Социал-демократы набрали 15,8 процента голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии "Союз 90"/"Зеленые". "Результаты слишком разочаровывающие", - заявила тогда Налес.

Крушение рейтинга СДПГ в опросах

Накануне отставки Налес были опубликованы результаты соцопроса Trendbarometer, проведенного немецкими телекомпаниями RTL и n-tv. Согласно этому исследованию, социал-демократы показали рекордно низкий результат. Если за неделю до выборов в Европарламент рейтинг одобрения СДПГ составлял 17 процентов, то на текущей неделе он снизился до 12 процентов, что является самым низким показателем, когда-либо продемонстрированным партией на федеральном уровне.

Результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa и опубликованные газетой Bild am Sonntag 2 июня, рисуют чуть более радужную картину для СДПГ - у социал-демократов 16 процентов поддержки (на 1 процент меньше, чем в предыдущем опросе).

При этом накануне выборов в бундестаг 2017 года рейтинг СДПГ составлял 24 процента, а на самих выборах социал-демократы показали результат 20,5 процента. Четырьмя годами ранее, перед выборами 2013 года, опросы отдавали социал-демократам 27 процентов голосов, а на выборах они набрали 25,7 процента голос избирателей.