В Харькове протестующие снесли памятник Жукову
- 2.06.2019, 16:35
Украинские активисты написали на спине памятника «Палач».
В Харькове участники акции протеста против съезда украинской партии "Доверяй делам" снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову.
Об этом сообщает UA: Харків.
Сообщается, что под харьковским Дворцом спорта проходили акции "Можем повторить" и "Стоп, реванш" с участием представителей "Самообороны", "Харьковского Евромайдана", "Национальных дружин" и партии "Национальный корпус". Активисты протестовали против съезда так называемой партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.
В ходе протестов под Дворцом спорта произошли стычки, в результате которых пострадал как минимум один человек. После того, как на месте акции были усилены наряды полиции, активисты переместились к бюсту Жукову и снесли его.
Вместо бюста участники акции установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".
У Харкові повалили пам'ятник Жукову! pic.twitter.com/Xgz9Cyq88r— StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019