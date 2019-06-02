В Харькове протестующие снесли памятник Жукову 2.06.2019, 16:35

фото: МедиаПорт

Украинские активисты написали на спине памятника «Палач».

В Харькове участники акции протеста против съезда украинской партии "Доверяй делам" снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщает UA: Харків.

Сообщается, что под харьковским Дворцом спорта проходили акции "Можем повторить" и "Стоп, реванш" с участием представителей "Самообороны", "Харьковского Евромайдана", "Национальных дружин" и партии "Национальный корпус". Активисты протестовали против съезда так называемой партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

В ходе протестов под Дворцом спорта произошли стычки, в результате которых пострадал как минимум один человек. После того, как на месте акции были усилены наряды полиции, активисты переместились к бюсту Жукову и снесли его.

Вместо бюста участники акции установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".