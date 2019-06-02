Премьер Израиля Нетаньяху рассказал о личном приказе ударить по Сирии 2.06.2019, 16:59

1,469

Биньямин Нетаньяху

Израиль не готов терпеть обстрелы своей территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он лично отдал приказ провести ракетный обстрел сирийской территории. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, сообщает РБК.

«Вчера я провел консультации по вопросам безопасности после ракетного обстрела на Голанских высотах, в ходе которого я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», — сказал он.

Он отметил, что Израиль не готов терпеть обстрелы своей территории и намерен реагировать на агрессию. По словам Нетаньяху, он планирует продолжать эту «последовательную политику» ради безопасности страны.

В ночь на 2 июня SANA сообщило, что системы ПВО Сирии отразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. По данным агентства, снаряды запустили с территории подконтрольных Израилю Голанских высот.

Впоследствии Армия обороны Израиля заявила, что израильские военные атаковали несколько сирийских военных объектов. В IDF добавили, что это было сделано в ответ на обстрел с территории Сирии.