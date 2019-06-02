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«Ливерпуль» заработал рекордные деньги в Лиге чемпионов

  • 2.06.2019, 17:07
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Фото: Getty Images

Эта сумма — рекордная для английских клубов в европейских клубных соревнованиях.

Победив в финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" (2:0), "Ливерпуль" заработал рекордные для английского клуба деньги за участие в завершившемся сезоне главного еврокубка, пишет "Прессбол".

Подопечные Юргена Клоппа заработали суммарно около 97,5 миллиона фунтов стерлингов (около 110 млн евро) призовых за участие в Лиге чемпионов, сообщает Mirror. Эта сумма — рекордная для английских клубов в европейских клубных соревнованиях. Она высчитывается на основе показателей команды на групповом этапе, выходах в каждую из стадий плей-офф. 31 из 97,5 млн фунтов приходится на доходы от продажи прав на телетрансляции.


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