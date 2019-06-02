Фотофакт: Где снимали самые памятные эпизоды «Игры Престолов» 1 2.06.2019, 17:17

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Фото: shutterstock

Съемки популярного сериала проводились в доступных многим путешественникам местах.

Если вы все же мечтаете побывать в местах, где создавали любимый сериал, записывайте вслед за сайтом «Вокруг света».

Падение Брана: Замок Уорд, Северная Ирландия

Фото: shutterstock

Конец самого первого эпизода «Игры престолов» ознаменовался коварным преступлением Джейми Ланнистера, когда тот вытолкнул Брана Старка из окна за то, что мальчик застал Джейми и его сестру Серсею во время близости. Эти события происходили в Винтерфелле – родовом замке дома Старков и столицы Севера.

Реальный Винтерфелл – это замок Уорд в графстве Даун в Северной Ирландии. Замок является собственностью британского Национального фондаи стоит на берегах Странгфорд-Лох. Это величественный дом 18-го века с акрами живописных садов.

Неподалеку расположен лесной парк Толлимор, который также послужил источником вдохновения для Нарнии К. С. Льюиса. Здесь Старки находят лютоволков.

Смерть Неда: Форт Маноэль, Мальта

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Меч упал на шею Неда Старка в предпоследнем эпизоде первого сезона, и это была первая серьезная потеря в сериале. Нед был героем! Как может продолжаться шоу? Но оно продолжалось так же, как в реальной жизни. Герои умирали один за другим, и жизнь каждого для зрителя стала невероятно ценной.

Первая же потеря произошла в сериале тогда, когда Джоффри казнил Неда на ступенях Великой септы Бейлора. В сериале она представлена фортом Маноэль XVIII века на Мальте.

Рождение драконов: Долина Мталеб, Мальта

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В финале первого сезона завершилось преображение Дейенерис из наивной девушки в королеву-воина. Тогда она вышла из погребального костра Кхала Дрого обнаженной и с трио младенцев-драконов. Сцена была снята в долине Мталеб на западном побережье Мальты.

съемки «Игры Престолов»

Призрачный ребенок Мелисандры: Кушендун, Северная Ирландия

Фото: shutterstock

Именно в пещерах Кушендун в Северной Ирландии находилась Мелисандра, когда произвела на свет чудовищного ребенка, тень-убийцу, который покончил с братом Станниса – Ренли.

пещеры Кушендун

Позорное шествие Серсеи: Лестница иезуитов, Хорватия

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Находясь в заключении в подвалах Септы Бейлора, королева Серсея признается в прелюбодеянии с собственным двоюродным братом сиром Ланселем Ланнистером.

Во время покаяния перед Его Воробейшеством Серсея признает только связь с Ланселем Ланнистером и просит у Его Воробейшества милосердия и возможности вернуться в замок к сыну. Он разрешает ей вернуться, пройдя путь от Великой Септы Бейлора до Красного замка позорным шествием.

Волосы Серсеи остригают, лишают её одежды, а затем публично осуждают за грехи перед жителями Королевской Гавани,чтобы они засвидетельствовали её исповедь и покаяние. Жестокий путь начался на вершине дубровницкой Лестницы иезуитов.

Серсея взырвает Великую септу: Кафедральный собор Жироны, Испания

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Когда Серсея разозлилась, ее месть была чудовищной и жестокой. Она убила своих врагов — большинство Тиреллов, Его Воробейшество и многих последователей — одним махом, зажег огромный тайник дикого огня под Великой Септой Бейлора.

Септа представлена в этом эпизоде испанским собором Жироны с использованием огромного количества анимации.

Пурпурная свадьба: Градац Парк, Хорватия

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Капризный мальчик-король Джоффри встретил ожидаемо недостойный конец во время собственного свадебного пира. Отравила его леди Оленна Тирелл, а сцена была снята в парке Градац в Дубровнике. После первого сезона город стал столицей Семи Королевств, переняв эту прерогативу у Мдины (Мальта).